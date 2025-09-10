Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué dice el artículo 4 de la OTAN que invocará Polonia tras violación de Rusia a su espacio aéreo?

¿Qué dice el artículo 4 de la OTAN que invocará Polonia tras violación de Rusia a su espacio aéreo?

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, denunció el "comportamiento temerario" de Rusia después de que varios drones violaron el espacio aéreo de Polonia, lo que elevó la tensión en esa región.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 10, 2025 07:00 a. m.
Comparta en:
Reunión en Polonia con la OTAN tras violación del espacio aéreo.
AFP