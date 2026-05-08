Papa León XIV cumple 1 año como líder de Iglesia católica en medio de roces diplomáticos con EE. UU.

El papa León XIV afirmó sentirse "bendecido" este viernes, al conmemorar su primer año como líder de la Iglesia católica, en reemplazo del papa Francisco Primero, con una visita al sur de Italia y un encuentro cercano con los fieles, tras el reciente roce diplomático con Estados unidos, su país natal.



El primer pontífice nacido en Estados Unidos —quien además posee la nacionalidad peruana— arribó en horas de la mañana a Pompeya, famosa por la antigua ciudad romana destruida por la erupción del Vesubio.

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En el lugar recorrió el santuario de la Virgen del Rosario, donde reposan los restos de Bartolo Longo, figura del siglo XIX que retornó al catolicismo luego de haber sido sacerdote satánico, y que fue canonizado por el propio León XIV en octubre.

"Qué hermoso día... ¡cuántas bendiciones!", expresó el sumo pontífice ante la multitud congregada, entre la que había alrededor de 400 personas enfermas y con discapacidad.



"Me siento particularmente bendecido de poder venir aquí, a este santuario, en este día de aniversario", agregó.



León XIV mantiene un vínculo personal estrecho con este santuario, al que hizo referencia en su primer mensaje desde el balcón de la plaza de San Pedro del Vaticano, tras ser elegido por el colegio cardenalicio el 8 de mayo de 2025.

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Al divisar un helicóptero blanco sobre la plaza de Pompeya, miles de fieles reunidos comenzaron a corear "el papa ha llegado".

Entre ellos se encontraba Salvatore Sica, un hombre de 68 años proveniente de la cercana Nápoles.

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"Me da curiosidad ver al nuevo papa. Ya lo he visto en televisión. No es como Francisco [su predecesor], que es como un miembro de la familia, como si fuera mi hermano o mi padre. Predica la paz, pero lo encuentro distante de la gente. En cualquier caso, es un buen papa", declaró a AFP.

La actitud sobria y reservada de León XIV marca un contraste con el carácter expansivo del argentino Francisco, fallecido el 21 de abril del año pasado.



Respuesta "elegante"

A sus 70 años, León XIV celebra su primer aniversario al frente de la Iglesia católica apenas un día después de haber recibido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Según Washington, se trató de un encuentro de tono "amistoso", orientado a suavizar tensiones tras los ataques del presidente Donald Trump contra el pacifismo del pontífice.

Este viernes, Rubio aseguró a la prensa que la reunión fue "muy buena" y que abordaron asuntos como la libertad religiosa y la amenaza que supone Irán.

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Entre los fieles presentes en Pompeya, Mariella Annunziata, de 52 años, consideró que León XIV respondió "de manera elegante" a las críticas verbales de Trump, molesto por los señalamientos papales a la estrategia militar en Oriente Medio.

"No cedió a la provocación", afirmó.

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"Renuevo al papa León XIV toda mi gratitud por su mensaje incasable de fe, esperanza, paz, diálogo entre los pueblos y solidaridad hacia los más desvalidos", escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la plataforma X.

Tras su paso por Pompeya, el papa se dirigió a Nápoles, donde veneró las reliquias de San Jenaro, patrono de la ciudad, y saludó a la multitud reunida en la plaza del Plebiscito.

Durante un discurso, elogió la belleza de la ciudad, a la que definió como "perla del Mediterráneo", aunque también subrayó sus "múltiples rostros de la pobreza".

Este viaje de un día al sur de Italia tiene lugar después de la gira realizada en abril por cuatro países africanos y a un mes de la visita de una semana a España, prevista para junio.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP