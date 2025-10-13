En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Exprisioneros palestinos celebran su regreso a la libertad tras el alto el fuego en Gaza

Exprisioneros palestinos celebran su regreso a la libertad tras el alto el fuego en Gaza

Poco después de que Hamás entregara esta mañana a 20 rehenes israelíes, entre ellos el colombiano Elkana Bohbot, cerca de 90 palestinos recobraron su libertad entre cánticos y vítores.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de oct, 2025
