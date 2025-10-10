En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Comenzó alto al fuego en Gaza tras la aprobación del acuerdo de paz de Israel y Hamás: ¿qué sigue?

Comenzó alto al fuego en Gaza tras la aprobación del acuerdo de paz de Israel y Hamás: ¿qué sigue?

El ejército israelí anunció este viernes 10 de octubre que el alto el fuego en Gaza entró en vigor a las 09:00 a. m., hora local, (4 a. m. hora colombiana) tras el acuerdo con el movimiento islamista palestino Hamás.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 10 de oct, 2025
