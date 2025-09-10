Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Extraña llamada desde la cárcel de hombre que mató a Irina Zarutska en EE. UU.: se conocieron videos

Extraña llamada desde la cárcel de hombre que mató a Irina Zarutska en EE. UU.: se conocieron videos

El sujeto permanece recluido en la prisión del condado de Mecklenburg, en Estados Unidos. Se revelaron imágenes de seguridad del momento exacto del ataque en un metro y un audio en el que explica su "motivo" para asesinar a la refugiada ucraniana.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:48 p. m.
Responsable ya había sido arrestado 14 veces
Responsable ya había sido arrestado 14 veces
