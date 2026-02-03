Abogados y familia de Yeison Jiménez piden que no se use su nombre para “tributos” sin autorización

La familia del fallecido cantante Yeison Jiménez, a través de sus abogados, solicitó formalmente que se cese el uso de su nombre, imagen y marca para la realización de “tributos” no autorizados, luego de que el artista Arboleda, quien desde hace cerca de un año interpretaba canciones del cantante bajo ese concepto, anunciara que no continuará con estas presentaciones.



La situación se conoció por medio de la cuenta de Instagram de Arboleda, donde explicó que recibió un comunicado legal que le impide seguir presentándose como tributo del artista. “No puedo seguir siendo el tributo a Yeison Jiménez”, afirmó.

En un video publicado en sus redes sociales, el cantante señaló: “El día de hoy les tengo una noticia durita, bastante triste la verdad, resulta que el día de ayer recibí un comunicado”.

El documento, cuyo asunto es “Notificación de uso y explotación de nombre y marca Yeison Jiménez no autorizado”, hace referencia a varias fechas —05, 07, 14, 15, 21 y 28 de febrero— en las que, según el texto, se promocionaban eventos denominados “tributo oficial de Yeison Jiménez” sin autorización de los titulares de los derechos.



Arboleda aclaró que el conflicto se originó por un error de su publicista, quien utilizó el logo del cantante en algunas piezas promocionales. Frente a esto, ofreció disculpas públicas y aseguró que nunca fue su intención lucrarse ni faltar al respeto a la memoria del artista.



“Quiero decirles que todo esto siempre lo hice con mucho honor, con mucho respeto, con mucho amor y nada, de ahora en adelante soy Arboleda el homenaje, gracias por todo”, expresó.

En la descripción de la publicación, el artista reiteró: “No puedo seguir siendo el tributo de Yeison Jiménez. Los que me conocen saben que llevo más de un año siendo el tributo de él y que lo hago con mucho amor y respeto, pero lamentablemente ya se cruzan problemas legales y ni yo ni mi equipo de trabajo queremos esto”.

Tras el anuncio, usuarios en redes sociales reaccionaron a la situación con opiniones divididas. Algunos señalaron: “Eso te ayudará a que te reconozcan por quien eres tú y no sigas viviendo bajo la sombra de nadie”, mientras otros comentaron: “Creo que a Yeison Jiménez no le hubiera gustado que estén dando tanto pereque por su música; él era una persona muy humilde y entregada a su gente”.



¿Qué dicen los abogados y la familia de Yeison Jiménez?

Por medio de su cuenta de Instagram, la firma Gómez Asesores y Consultores, representante legal de la familia del artista, aclaró que el uso del nombre, imagen y marca Yeison Jiménez requiere autorización expresa, incluso en eventos denominados homenajes o tributos, con el fin de proteger los derechos patrimoniales y la memoria del cantante.

El abogado y socio fundador Juan Felipe Gómez afirmó que, si bien la organización agradece profundamente a los fanáticos y seguidores del artista por las muestras de cariño y los homenajes, es necesario hacer una precisión legal. “Debemos recordar que Yeison Jiménez como tal es una marca registrada, al igual que su lema, el nombre de sus empresas y su imagen, los cuales se encuentran protegidos; entonces no está bien hacer uso y explotación comercial de todos estos productos”, señaló.

Gómez enfatizó especialmente en el uso no autorizado de la marca registrada Yeison Jiménez, explicando que no es correcto anunciar giras oficiales o conciertos no autorizados utilizando su nombre, la marca y los logos de sus empresas. Según indicó, estas prácticas no solo constituyen una "infracción marcaria", sino que también generan actos de confusión en el público.

“Ya hemos tenido casos de personas que han estado preguntando si realmente irá la banda de Yeison Jiménez a tocar o no”, afirmó el abogado, quien subrayó que el objetivo principal de estas acciones legales es proteger tanto el legado del artista como al público.

