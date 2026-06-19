Familia de Beto Coral denuncia que fue trasladado por autoridad migratoria y desconocen su ubicación

El activista colombiano Beto Coral continúa detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La familia del colombiano denuncia que fue trasladado del lugar en el que se encontraba tras su detención en días pasados en el estado de Arizona.



"Como familia de Beto Coral queremos expresar nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos durante las últimas horas. Hoy hemos conocido que Beto fue nuevamente trasladado por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Sin embargo, hasta este momento no tenemos información clara sobre su ubicación, su estado ni las condiciones en las que se encuentra", comienza diciendo el reciente texto publicado en las redes sociales del activista.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La preocupación aumenta porque su nombre ya no aparece en el sistema ICE Locator, herramienta que durante los últimos días permitía conocer información básica sobre su lugar de detención. Para una familia que lleva días viviendo en incertidumbre, la ausencia de información oficial y la imposibilidad de tener contacto con un ser querido resulta profundamente angustiante. Beto no es un criminal", enfatiza la familia.

La familia de Beto Coral hizo un llamado "ante la falta de información y la imposibilidad de tener contacto con él" y le pidieron ayudar al Gobierno de Colombia, a las Naciones Unidas, a organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional. "Es una persona que ingresó legalmente a Estados Unidos, solicitó asilo a través de los mecanismos establecidos por la ley y que durante más de diez años esperó una decisión de las autoridades migratorias. Al momento de su detención contaba con un permiso de trabajo vigente expedido por las propias autoridades estadounidenses", agregaron.



En su momento, la Embajada de Colombia en Estados Unidos le pidió información sobre la detención al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental) y al Departamento de Seguridad Nacional, "sobre los fundamentos de la presunta detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte de oficiales de HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) el día de ayer, 16 de junio de 2026, en Phoenix, Arizona, así como las circunstancias relevantes relacionadas con esta medida".

