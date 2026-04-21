Filtros en fotos dificultaron la búsqueda de mujer desaparecida y generaron confusión en redes

La difusión de una ficha de búsqueda suele ser clave en las primeras horas de una desaparición. Sin embargo, en el caso de Grecia Guadalupe, una mujer de 30 años reportada como desaparecida en Ocozocoautla, Chiapas, ese mismo recurso terminó convirtiéndose en un obstáculo inesperado.



La joven fue vista por última vez el pasado 12 de abril y, según testigos, habría sido privada de la libertad el domingo anterior. Ante la urgencia, sus familiares acudieron a las autoridades y proporcionaron las fotografías que tenían disponibles: imágenes tomadas de sus redes sociales.

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Con ese material, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas activó el reporte y comenzó la difusión.

No obstante, la búsqueda, según informó Azteca Noticias, se dificultó debido a que la imagen en la ficha de búsqueda no correspondía con la apariencia real de la mujer.



El motivo: las fotografías estaban editadas con filtros que modifican notablemente sus rasgos faciales.



De acuerdo con los reportes, los filtros digitales habrían alterado aspectos como el contorno del rostro, la forma de la nariz y los labios, elementos clave en procesos de identificación.

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Pese a estas complicaciones, las autoridades lograron ubicarla cuatro días después. La familia fue la encargada de confirmar que Grecia Guadalupe había sido encontrada sana y salva, poniendo fin a la incertidumbre que rodeó su desaparición.

Sin embargo, tras su localización, lo que más llamó la atención fue su apariencia física. Las imágenes reales de la joven eran, según usuarios, tan diferentes a las fotos difundidas inicialmente que, para muchos, el parecido era casi nulo.



El efecto de las redes sociales en la dismorfia corporal

Este fenómeno no es aislado y tiene relación con tendencias más amplias en el uso de redes sociales. Un estudio publicado en 2025 por la revista científica Cureus analizó el impacto de estas plataformas en la percepción de la imagen personal, especialmente entre adolescentes.

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La investigación encontró que el uso frecuente de filtros y la exposición constante a estándares de belleza irreales están asociados con un aumento del trastorno dismórfico corporal.

Según el estudio, prácticas como tomarse múltiples “selfies”, editar imágenes y compartirlas de manera recurrente pueden influir en cómo las personas perciben su propio rostro, llevando incluso a modificarlo digitalmente antes de hacerlo público.

En contextos como el de una desaparición, esta diferencia puede ser determinante. La identificación rápida depende, en gran medida, de que las imágenes difundidas sean lo más precisas posible. Cuando esto no ocurre, se abren espacios para la confusión, la desinformación e incluso la desestimación de pistas clave.

Aunque en este caso el desenlace fue positivo, la experiencia abrió un debate sobre el uso excesivo de filtros en imágenes para redes sociales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co