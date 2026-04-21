Colombiana relata los momentos de terror que vivió en el tiroteo de Teotihuacán: "Personas llorando"

El miedo y el caos se apoderó en la tarde de este 20 de abril en una de las zonas arqueológicas de Teotihuacán, México, cuando un hombre abrió fuego contra los visitantes del lugar. El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años de edad. El ataque dejó dos muertos (una turista y el agresor) y 13 personas heridas. Daniela Martínez, una colombiana, fue testigo de esta cruda escena y relató cómo vivió este hecho a Noticias Caracol.



El tiroteo tuvo origen en la Pirámide de la Luna y dejó a personas de distintas nacionalidades lesionadas. El ataque desató cuestionamientos sobre la seguridad en Teotihuacán, a menos de dos meses del Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con EE. UU. y Canadá.

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Esta mujer viajó desde Sincelejo hasta México junto a su esposo. Ambos hacían parte de un tour que llevaba a personas de varias nacionalidades hacia las pirámides de Teotihuacán. “El día empezó siendo maravilloso, todo muy bueno”, recordó. Martínez dio detalles sobre las fallas en los filtros de seguridad para ingresar al sitio, que tiene dos entradas; para vehículos y peatones. En ninguna de las dos hicieron requisa, recuerda la colombiana. Tampoco había ambulancias o socorristas a la vista. De todas maneras, la colombiana y el grupo ingresaron sin problemas. A los pocos minutos, inició el caos en el sitio.



“Cuando caminamos alrededor de un kilómetro y un poquito más hasta el Camino de los Muertos, empezamos a escuchar los disparos, pero como el lugar es bastante amplio, el sonido se perdió un poco y nos causó confusión a todos los que estábamos en el grupo”, contó la sincelejana.

En medio de la confusión, Daniela vio cómo un grupo de personas venía hacia ellos. “Fue abrumante porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando”, confesó. A pesar del riesgo de recibir algún disparo, ya que el grupo en el que estaba la colombiana estaba relativamente cerca de la pirámide en la que estaba el tirador, ninguna autoridad les pidió evacuar. “Muchos decidieron quedarse (...) yo por lo menos fui una de las que sí salió corriendo y decidí salir del lugar por instrucciones del guía que decía ‘corran y váyanse’”.



A pesar de la indicación, la mujer recuerda que no había señalización de evacuación que indicara hacia dónde correr. Además, la persona que los llevaba en el recorrido era una particular; no había personas que fueran guías de la zona arqueológica como tal. Había gente que iba sin guía, ya que es algo opcional. “La verdad no me quiero imaginar cómo hicieron para salir del lugar y pues pudieron haber transcurrido más o menos entre 15 y 20 minutos al ver ya el helicóptero y la policía y demás”.



La colombiana critica los protocolos de seguridad que hay en este punto, que es considerado Patrimonio de la Humanidad. “Para ser un sitio turístico tan grande e importante debieron tener algún protocolo de evacuación un poco más establecido”.



Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

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