Joven venezolano es acusado por el ICE de asesinar a compañero de trabajo con un mazo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una solicitud formal a autoridades del condado de Harris, en Texas, para que mantengan bajo custodia a Josué Abraham Chirino-Leonice, ciudadano venezolano de 19 años, quien enfrenta cargos por el presunto homicidio de un compañero de trabajo en una obra de construcción.

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De acuerdo con información divulgada por autoridades migratorias y reportes judiciales locales, el hecho ocurrió en una vivienda en proceso de remodelación ubicada en la comunidad de Northgate Crossing, en el área de Pasadena, Texas. La víctima fue identificada como Juan Antonio Salinas Leija, quien se desempeñaba como carpintero y habría estado trabajando en el lugar junto al sospechoso.

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Según los reportes preliminares, el cuerpo de Salinas Leija fue encontrado dentro de la vivienda por un familiar cercano, específicamente su hermana, quien alertó a las autoridades tras no tener noticias de él. Las primeras investigaciones indican que la víctima habría sido atacada con un objeto contundente, descrito como un mazo, y presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes.



ICE solicita a autoridades de Texas mantener bajo custodia a joven venezolano

Las autoridades locales realizaron el arresto de Chirino-Leonice el 12 de abril en Pasadena, luego de que, según los informes, fuera localizado conduciendo el vehículo que pertenecía a la víctima. Al día siguiente, el 13 de abril, ICE emitió una orden de detención migratoria dirigida a la cárcel del condado de Harris, solicitando que el joven permanezca bajo custodia y sea transferido a las autoridades federales en caso de que se disponga su liberación por parte de la jurisdicción local.



"Este delincuente ilegal venezolano está acusado de asesinar brutalmente a golpes a un compañero de trabajo con un mazo y robarle el coche", indicó la subsecretaria interina Lauren Bis. Además, las autoridades migratorias señalaron que el joven había sido detenido previamente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en noviembre de 2023, cuando ingresó al país siendo menor de edad y sin compañía.

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Posteriormente, fue puesto en libertad dentro del territorio estadounidense mientras avanzaban procesos administrativos relacionados con su situación migratoria. "Este bárbaro delincuente ilegal jamás debió haber sido liberado en nuestro país por la administración Biden. Si importas al tercer mundo, te conviertes en el tercer mundo", agregó la funcionaria sobre el caso.



"Violencia del tercer mundo": ICE

Funcionarios del área de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Houston informaron que, tras conocer los cargos en su contra, se activaron los procedimientos para asegurar que el detenido permanezca bajo supervisión mientras continúan las investigaciones judiciales y migratorias. Además, señalaron el caso como una "violencia de tercer mundo".

THIRD WORLD VIOLENCE: Josue Abraham Chirino-Leonice, a Venezuelan national, murdered his co-worker by hitting him with a sledgehammer multiple times. The victim’s body was found by his sister.



This barbarian NEVER should have been in our country, but was RELEASED into the… pic.twitter.com/e53ZNiEfC2 — Homeland Security (@DHSgov) April 21, 2026

Este caso se suma a otros procesos judiciales en curso en el estado de Texas relacionados con delitos violentos, como el de un inmigrante haitiano que habría asesinado a una madre con un martillo en la frente, según agregó el servicio de inmigración.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co