Fiscalía revela cuándo murió Celeste Rivas y otros detalles relacionados con D4vd

Tras la captura de el rapero D4vd por el asesinato de Celeste Rivas, empezaron a conocerse nuevos detalles sobre el caso que conmociona a Estados Unidos y al mundo. En medio de la presentación de cargos contra el cantante de 21 años, la Fiscalía también reveló nuevos detalles de la investigación que antes no se habían dado a conocer, entre ellos la posible motivación del famoso y cuál habría sido el arma homicida.

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Cabe recordar que Celeste Rivas fue reportada como desaparecida por su familia en abril de 2024, cuando se creyó que la joven de 13 años había escapado con su novio del momento, que sería D4vd. De la joven se volvió a saber el 8 de septiembre de 2025, un día antes de su cumpleaños número 15, cuando las autoridades de Los Ángeles encontraron su cuerpo por partes y en bolsas dentro del baúl de un carro Tesla abandonado en un depósito. El vehículo estaba a nombre del rapero.

Tras varios meses de investigación, en abril de 2026 el rapero, cuyo nombre real es David Anthony Burke fue capturado en su domicilio de Los Ángeles por su responsabilidad con este asesinato. Al joven artista, de quien se ha revelado a través de sus amigos que sostenía una relación amorosa en secreto con Rivas, le imputaron cargos por homicidio en primer grado agravado.



Los detalles revelados por la Fiscalía

En medio de la primera comparecencia ante el tribunal de D4vd, la fiscalía presentó ante el condado de Los Ángeles las pruebas que han recopilado a lo largo de los meses para establecer que el rapero fue quien le arrebató la vida a la joven de 14 años.



Los fiscales señalaron que Burke habría cometido este asesinato para evitar que Celeste expusiera públicamente su relación, ya que al ella ser una menor de edad era ilegal y con esto arruinaría también su carrera musical. Una de las revelaciones más desgarradoras es que la menor de edad habría sido asesinada el 23 de abril de 2025, último día que hubo registro de la joven en la casa de Burke en las colinas de Hollywood.



El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, fue quien detalló que Celeste "amenazó con exponer su conducta criminal y devastar su carrera musical" y calificó los hechos como un "horrible y espantoso asesinato".

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Detallaron en su informe que D4vd habría utilizado un "instrumento afilado" para acabar con la vida de Celeste Rivas, luego desmembró su cuerpo y lo ocultó en el maletero de su Tesla durante varios meses. Cabe recordar que días previos al hallazgo D4vd recibió una sanción, lo que llevó a las autoridades a llevar el carro a un depósito en Los Ángeles, donde quedó prácticamente abandonado.

Luego de algunos días, el 8 de septiembre de 2025, las autoridades llegaron al depósito por denuncias de trabajadores sobre el olor fétido que provenía de un de los vehículos. En ese momento se halló el cuerpo de la menor reportada como desaparecida en abril de 2024.



¿Qué dijo David Anthony Burke al respecto?

D4vd asistió a su primera comparecencia ante el tribunal de Los Ángeles, donde además de homicidio con agravantes con circunstancias especiales, también lo señalaron por delitos como abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación de restos humanos, según muestran los registros. El rapero se presentó luciendo una sudadera negra y pantalones deportivos gris claro y, aunque no habló, se declaró inocente a través de sus abogados.

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Blair Berk, una de las abogadas de D4vd, señaló que su equipo tiene la intención de "defender vigorosamente la inocencia de David" y también agregó que “creemos que las pruebas demostrarán que él no es el responsable de su muerte”.

Este tipo de circunstancias agravantes en este tipo de delitos podrían implicar la pena de muerte; sin embargo, la fiscalía no ha anunciado si la solicitará. Por ahora se sabe que, de ser encontrado culpable, el rapero podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co