En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TIROTEO EN MÉXICO
ATAQUE EN SET DE BOGOTÁ
VIDEO AMALFI
ALIAS LA QUICA
COLOMBIA CAMPEÓN CONMEBOL SUB-17

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Autoridades investigan a ChatGPT por presuntamente "aconsejar" a responsable de tiroteo masivo

Autoridades investigan a ChatGPT por presuntamente "aconsejar" a responsable de tiroteo masivo

Las autoridades investigan los presuntos consejos que la herramienta de IA ChatGPT, de la empresa OpenIA, le habría dado al responsable de un tiroteo masivo en una universidad de Florida, en Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Autoridades investigan a ChatGPT por presuntamente "aconsejar" a responsable de tiroteo masivo
Imagen de referencia de tiroteo y ChatGPT.
Spencer Platt/Getty Images/AFP/Pexels

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes 21 de abril una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, por presuntamente "aconsejar" al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en una universidad en 2025.

"Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato", declaró el fiscal en una rueda de prensa. (Le puede interesar: Revelan identidad del presunto responsable del tiroteo en universidad de Florida, Estados Unidos).

¿Qué se sabe del caso?

La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025. Uthmeier aseguró que ChatGPT ofreció "consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces", como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola.

La indagatoria, explicó, determinará si OpenAI tiene responsabilidad criminal por el tiroteo, pues la ley de Florida considera un delito "ayudar, incitar o aconsejar" a cualquiera que cometa un crimen. Las autoridades de Florida emitieron un citatorio para que OpenAI entregue "todas las políticas y materiales de entrenamiento interno" sobre las amenazas que podrían dañar a otros o a uno mismo y sobre la cooperación con las autoridades, así como una lista de directivos, gerentes y empleados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología, y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades", expuso Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FLDE, en inglés). El hecho refleja el creciente combate legal de Florida contra las empresas de IA, pues en marzo trascendió que una familia del estado demandó al chatbot de Gemini, al que acusa de inducir a un hombre al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era necesaria para estar juntos.

El gobernador, Ron DeSantis, anunció en diciembre que insistirá en regular la IA en Florida, incluyendo la instalación de centros de datos y protecciones para los usuarios, pese a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que solo haya una normativa federal y evitar las restricciones estatales.

Últimas Noticias

  1. Colombiana testigo de tioreteo
    MUNDO

    Colombiana relata los momentos de terror que vivió en el tiroteo de Teotihuacán: "Personas llorando"

  2. Admirador de Hitler y perpetradores de masacres: así era autor de tiroteo en México, según medios
    Julio César Jasso, asesino -
    Redes sociales
    MUNDO

    Admirador de Hitler y de perpetradores de masacres: así era autor de tiroteo en México, según medios

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tiroteos

Tiroteos En Estados Unidos

ChatGPT

Estados Unidos

Inteligencia Artificial

Publicidad

Publicidad

Publicidad