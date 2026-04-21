Hombre es acusado de abusar a mujer y atacarla tras contratarla por aplicación de mensajería

Un grave caso de violencia sexual y agresión física es investigado por las autoridades en Estados Unidos, luego de que una mujer denunciara haber sido atacada por un hombre que la contactó para realizar un servicio de limpieza en su vivienda. El señalado, identificado como Ezekiel Jackson, de 23 años, enfrenta múltiples cargos por hechos ocurridos el pasado 6 de abril en la ciudad de Canton, en el estado de Georgia.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, la víctima acudió a la residencia del hombre tras haber sido contratada a través de una aplicación de mensajería. Sin embargo, una vez en el lugar, habría sido retenida contra su voluntad y sometida a una serie de agresiones que se prolongaron durante varias horas.

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Según la investigación, el hombre está acusado de atacar a la mujer con un destornillador, causándole una herida en el ojo. Además, de acuerdo con la denuncia citada por medios locales, el presunto agresor la habría violentado sexualmente en repetidas ocasiones durante el tiempo en que permaneció en la vivienda.

Los hechos, según consta en la orden de arresto citada en los reportes, habrían ocurrido entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, periodo en el que la víctima fue sometida a agresiones en distintos espacios de la casa, incluyendo una habitación y el baño.



¿Cómo logró escapar?

Según lo informado por las autoridades, la mujer logró salir de la situación tras convencer al hombre de llevarla a un hospital. Para ello, fingió que mantenían una relación sentimental y que la lesión había sido producto de una caída.



Una vez en el centro médico, la víctima alertó sobre lo ocurrido, lo que permitió la intervención de las autoridades. El señalado permanecía en el lugar a la espera de la atención de la mujer cuando fue detenido.



Ezekiel Jackson fue arrestado en el hospital y posteriormente puesto bajo custodia. De acuerdo con el comunicado oficial, enfrenta tres cargos de violación, así como acusaciones por agresión con agravantes, detención ilegal y asalto con agravantes.

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Las autoridades señalaron que el hombre permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial en su contra. Por ahora, no se ha informado si ha aceptado los cargos o si cuenta con representación legal.

En cuanto al estado de la víctima, no se han entregado detalles oficiales sobre su condición actual.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co