Fiscalía de España archiva investigación contra Julio Iglesias por presunto acoso y agresión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la investigación que había iniciado tras una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos trabajadoras en República Dominicana y Bahamas, al considerar que existe una “falta de jurisdicción” y que los tribunales españoles no tienen competencia para el caso.



En un decreto conocido este viernes, el Ministerio Público concluye que no se cumplen los requisitos establecidos por la ley para que la Justicia española pueda asumir la denuncia presentada por dos exempleadas del artista. Las acusaciones incluían delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores.

Según detalla la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial exige, entre otros aspectos, que el denunciado sea ciudadano español, que no exista un procedimiento abierto en el país donde ocurrieron los hechos o ante un tribunal internacional, y que haya una “conexión material con España”, como que las víctimas sean españolas o residan en el país.

No obstante, el decreto precisa que, en este caso, las denunciantes son extranjeras, no viven en España, “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes”, y los denunciados —Julio Iglesias y otras dos personas— no residen en territorio español y poseen distintas nacionalidades (española, colombiana y brasileña).



¿Quiénes acusaron a Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual?

Las acusaciones se refieren a una exempleada doméstica del cantante y a una fisioterapeuta, quienes aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus denuncias, que incluyen agresiones sexuales, humillaciones y presuntas prácticas laborales abusivas.



La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero por las dos mujeres, representadas por la organización Women’s Link, con el objetivo —según dijeron— de alentar a otras víctimas a denunciar y evitar que continúen este tipo de abusos.



Julio Iglesias ha rechazado todas las acusaciones. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram afirmó que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

El cantante, reconocido internacionalmente, intentó además personarse en el proceso para acceder directamente a la denuncia, pero la Fiscalía negó su solicitud.

Iglesias publicó en Instagram varios mensajes que, según él, fueron enviados por WhatsApp por las trabajadoras que lo denunciaron, con la aparente intención de demostrar su inocencia.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, señaló en un comunicado acompañado de capturas de pantalla de dichos mensajes.

