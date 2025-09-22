Fuerte enfrentamiento en cárcel de Ecuador deja al menos 14 personas muertas: explosiones y disparos

Al menos catorce personas fallecieron y otras tantas resultaron heridas en un enfrentamiento en una cárcel de la provincia de El Oro de Ecuador, fronteriza con Perú, según información preliminar de la Policía. El hecho violento ocurrió alrededor de las 02:00 hora local de este lunes (07:00 GMT) y, según vídeos difundidos en redes sociales, se registraron dos fuertes explosiones y varios disparos.

La Policía constató al llegar al lugar que había catorce personas fallecidas en uno de los pabellones, así como catorce más heridas y un número indeterminado de fugados. "Hay 14 heridos y a la vez también se habían dado a la fuga" algunos presos de la cárcel de Machala, dijo al canal Ecuavisa un policía con el rostro cubierto.

En medio de disturbios registrados en la cárcel de Machala, en Ecuador, 14 personas fueron asesinadas, entre ellas un guía penitenciario.



Noticia en desarrollo...