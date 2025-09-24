En vivo
Fuerte sismo de magnitud 6,1 en Venezuela hoy 24 de septiembre: se sintió en zonas de Colombia
Fuerte sismo de magnitud 6,1 en Venezuela hoy 24 de septiembre: se sintió en zonas de Colombia

El movimiento telúrico, registrado en Venezuela, tuvo una magnitud preliminar de 6,1 según el Servicio Geológico Colombiano. Hubo réplica.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de sept, 2025
Sismos
Fuerte sismo de magnitud 6,1 en Venezuela hoy, 24 de septiembre: se sintió en Colombia. -
Getty Images

