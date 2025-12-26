Mario Pineida: las dos mujeres que también asesinaron y la nueva hipótesis del crimen del futbolista

Mario Pineida estaba con su pareja Guisella Fernández Ramírez en una carnicería de Guayaquil, en Ecuador, cuando unos sicarios los sorprendieron y los asesinaros. Todo quedó en un video de cámaras de seguridad, que hoy son la pista claves para hallar a los determinadores del doloroso crimen.

Pero ahora, según el Expreso de Ecuador, un nuevo asesinato hace parte del rompecabezas para conocer por qué asesinaron al futbolista del Barcelona de Guayaquil. Se trata del crimen contra Karen Juliana Grunauer Franco, amiga cercana de la pareja muerta.

Una de las primeras labores de las autoridades ecuatorianas fue ordenar la prisión preventiva para dos sujetos quienes presuntamente están involucrados en el asesinado. En su cuenta de la red social X, el organismo detalló que un juez acogió los elementos de convicción expuestos y dictó prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en el asesinato del futbolista y de otra persona.



En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos -uno con gorra y otro con casco- entran en el establecimiento en el que se encontraba Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra un mujer.



¿Quiénes eran la pareja y amiga de Pineida?

La pareja de Pineida era Guisella Fernández Ramírez, una ciudadana peruana propietaria de locales de venta de celulares y residía en Ecuador hace unos 10 años. Medios en Guayaquil que hablaron con la familia de la mujer informaron que sus allegados manifestaron que ella habría recibido amenazas en los últimos meses; sin embargo, su madre descartó esa versión.



Familiares de la mujer, quien tenía dos hijos, también han contado que siempre mostró iniciativa para tener sus propios negocios y le estaba yendo bien con los locales de celulares en el sector de la Bahía de Guayaquil.

Mientras tanto, Karen Juliana Grunauer Franco fue asesinada a tiros tras salir del sepelio de Mario Pineida, el cual se llevó a cabo en la parroquia La Aurora. Según la Policía de Guayaquil, la mujer se transportaba en un vehículo cuando fue atacada.

Las autoridades establecieron que los tres asesinados eran muy cercanos, manteniendo vínculos de amistad y actividades en común. Las pesquisas indican que Grunauer trabajaba en la organización, promoción y gestión de eventos.



Las hipótesis de los asesinatos

La justicia ecuatoriana adelanta la investigación de los tres asesinatos como un mismo caso e investigan las razones por las cuales se ordenaron sus muertes. Una de las hipótesis es que, al parecer, Fernández realizaba préstamos de grandes sumas de dinero y habría recibido amenazas de personas que no habrían cancelado sus deudas.

Incluso, se indaga si Fernández era el verdadero objetivo del ataque y no Pineido. Otra de las hipótesis es que la pareja del futbolista habría mantenido una relación previa con un supuesto narco, a quien dejó para vivir con el deportista.

