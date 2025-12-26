Misteriosa muerte de deportista olímpico en un hotel: lo hallaron en su habitación con una máscara

El biatleta noruego Sivert Bakken, ganador de la Copa del Mundo de salida en masa en 2022 y decimotercero en la clasificación general del circuito ese año, fue hallado muerto en una habitación de hotel en el paso de Lavazè (Italia), informó la federación de este deporte de su país.

La causa de la muerte se desconoce por el momento, precisó la institución en un comunicado sobre Bakken, quien nació hace 27 años en Lillehammer y que venía de superar un periodo difícil tras sufrir un problema cardíaco (miocarditis).



Bakken había destacado especialmente en la temporada 2021-2022, en la que terminó en novena posición y ganó el pequeño Globo de cristal de la prueba de salida en masa. La semana pasada, en Annecy-Le Grand-Bornand (Francia), Bakken terminó quinto en el sprint, decimoctavo el sábado en la persecución y vigésimo en la salida en masa al día siguiente.



¿Qué se sabe de la muerte de Bakken?

El abogado Bernt Heiberg dijo, en entrevista con la emisora 'TV2', que trabajará “como enlace entre las autoridades italianas y la desconsolada familia". También anunció que "ayudará con los arreglos prácticos para el transporte del fallecido a Noruega". Agregó que no hay pista para suponer "un delito penal".



En tanto, la Federación Noruega de Biatlón declaró en uno de sus comunicados que “la policía y los forenses aclararán el curso de los acontecimientos y la causa de la muerte. En cuanto tengamos más información, informaremos a los medios de comunicación”.

El joven deportista fue hallado en su habitación usando una máscara de entrenamiento en altura. Sobre esta situación, desde la federación manifestaron que “las circunstancias que rodearon la adquisición y el uso de esta máscara son actualmente desconocidas". También señalaron que esperan compartir más información sobre lo ocurrido en los próximos días.

Los resultados de la autopsia al cuerpo de Bakken se conocerán hasta la próxima semana. De hecho, una de las hipótesis es que pudo perder la vida a causa de un problema en el corazón que lo venía afectando.

