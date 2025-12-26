En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Rusia condenó intento de EE.UU. de desestabilizar Venezuela: "Prácticas que creíamos haber olvidado"

Rusia condenó intento de EE.UU. de desestabilizar Venezuela: "Prácticas que creíamos haber olvidado"

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, abogó "por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad".

Por: EFE
Actualizado: 26 de dic, 2025
Trump, Putin y Maduro.
Trump, Putin y Maduro.
AFP

