Rusia condenó intento de EE.UU. de desestabilizar Venezuela: "Prácticas que creíamos haber olvidado"

Rusia condenó este jueves los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales. "Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EE.UU. en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo", señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú "aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad". Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como "caos legal", al haberse "reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje", informa la agencia TASS.



De este modo, interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que gracias a su "pragmatismo y racionalidad", se solucione el asunto "en el marco de las normas jurídicas internacionales".



Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió de que, si "se hace el duro", será "la última vez" que lo haga.

Venezuela agradece a Rusia por su apoyo ante las "acciones belicistas" de EE.UU.

El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció este jueves a Rusia por apoyar la defensa de la soberanía de Venezuela frente a las que consideró como "amenazas" y "acciones belicistas" de Estados Unidos en el mar Caribe, donde Donald Trump ordenó desde agosto un despliegue aeronaval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de Telegram, Gil extendió el agradecimiento en nombre del presidente Nicolás Maduro y valoró el "apoyo inquebrantable" de Rusia en la preservación de la zona de paz en el Caribe y en la promoción de la "estabilidad económica, política y social en toda la región".



Críticas de Rusia y China a Estados Unidos

El pasado martes también se conoció que Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como "comportamiento de cowboy" e "intimidación".

Estados Unidos anunció, además, la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano. Trump acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros".

Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y asegura que Washington busca derrocar a su presidente, Nicolás Maduro, para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.

"Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional", declaró el martes Vasili Nebenzia, embajador ruso ante la ONU.

"La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy", añadió durante una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, con el apoyo, en particular, de Moscú y Pekín.

Por su parte el representante chino, Sun Lei, dijo que "China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional”.

