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Noticias Caracol  / MUNDO  / Fuerte temblor sacudió a Trinidad y Tobago en la mañana de este 20 de Julio: se sintió en Venezuela

Fuerte temblor sacudió a Trinidad y Tobago en la mañana de este 20 de Julio: se sintió en Venezuela

Dos movimientos telúricos fueron registrados en menos de dos horas entre Trinidad y Tobago y Venezuela durante la madrugada de este lunes 20 de julio. El primero alcanzó una magnitud de 5,2 y el segundo fue de 4,8, de acuerdo con reportes del USGS.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Temblor en Trinidad y Tobago
SGC

Un sismo de magnitud 5,2 se registró en la madrugada de este lunes 20 de julio de 2026 cerca de Scarborough, Trinidad y Tobago, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico fue seguido, poco más de una hora después, por otro temblor de magnitud 4,8 con epicentro en Güiria, Venezuela.

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El primer evento sísmico ocurrió a las 4:45 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 84 kilómetros, según la información publicada por el USGS. De acuerdo con el reporte, el epicentro se localizó en las coordenadas 11.37° de latitud y -60.80° de longitud, en cercanías de Scarborough, en Trinidad y Tobago.

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Aunque el movimiento tuvo como epicentro territorio trinitense, el organismo indicó que los municipios venezolanos más cercanos fueron San José de Tucupita, ubicado a 292 kilómetros, Maturín, a 319 kilómetros, y La Asunción, a 335 kilómetros, por lo que el sismo también pudo percibirse en zonas del oriente de Venezuela.

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Luego se registró otro temblor en Venezuela

Una hora y diez minutos después del primer movimiento telúrico, el USGS reportó un nuevo sismo, esta vez con epicentro en Güiria, estado Sucre, Venezuela, en una de las zonas costeras del país, cerca a Trinidad y Tobago.

El temblor alcanzó una magnitud de 4,8 y ocurrió a las 5:55 a.m. (hora local). Su profundidad fue de 66 kilómetros. Según el reporte del organismo, el epicentro se ubicó en las coordenadas 10.67° de latitud y -62.20° de longitud.

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Los municipios más cercanos al punto donde ocurrió el sismo fueron Maturín, a 152 kilómetros; San José de Tucupita, a 180 kilómetros, y La Asunción, a 185 kilómetros.

Hasta el momento de la publicación de los reportes, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, víctimas fatales o daños materiales asociados a ninguno de los dos movimientos telúricos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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