Así se vivió la final del Mundial desde las alturas: reacción de pasajeros al conocer al campeón

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vivió en el estadio y frente a las pantallas. A miles de metros de altura, varios vuelos comerciales también fueron escenario de reacciones inesperadas luego de que sus pilotos informaran a los pasajeros sobre el desenlace del partido entre España y Argentina.



Uno de los momentos que más llamó la atención quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se escucha al comandante de un avión dirigirse a los viajeros en pleno vuelo. Con un tono serio, inició su mensaje diciendo: "Quería informarles que, lamentablemente...", una frase que generó diferentes emociones en los pasajeros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, tras unos segundos de expectativa, el piloto cambió el rumbo del anuncio con una frase que desató la euforia en la cabina: "Aquellos que tengan una camiseta de España con una estrella, tendrán que comprarse otra", en alusión al segundo título mundial conseguido por la selección española.

El comentario fue recibido con aplausos, risas y celebraciones espontáneas. Varios pasajeros se levantaron de sus asientos para festejar, entre abrazos y plausos mientras otros grababan el momento con sus teléfonos celulares. En cuestión de horas, el video comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la forma en la que el piloto decidió compartir la noticia con quienes no podían seguir el partido durante el vuelo.



✈️🇪🇸🗣️ El celebrado mensaje de un piloto en pleno vuelo comunicando a los pasajeros que España vuelve a ser campeona del mundo: "Aquellos que tengan una camiseta con una sola estrella tendrán que comprarse otra"



El ambiente de celebración por el nuevo título de España no solo se… pic.twitter.com/IMpR0sJlS5 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 20, 2026

Publicidad

Una broma con sabor amargo

El ambiente festivo no se limitó a un solo vuelo. Otro video que también ganó notoriedad en redes sociales mostró una escena completamente distinta, protagonizada por un piloto español que decidió jugar una broma a un grupo de pasajeros, en su mayoría argentinos.

En la grabación se escucha al piloto iniciar un anuncio por la megafonía del avión. "Me informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida, los dos equipos lo han dado todo, pero, lamentablemente, la final del Mundial solo la puede ganar uno", expresó, mientras mantenía la expectativa entre los viajeros.

Publicidad

Segundos después agregó: "Desde aquí queremos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos…", una frase que provocó una inmediata celebración entre parte de los pasajeros antes de que el piloto pudiera completar el mensaje.

Minutos después, el piloto confirmó que España se había proclamado campeona del Mundial. La noticia provocó un contraste de reacciones dentro del avión: mientras algunos pasajeros guardaron silencio tras conocer el desenlace, los aficionados españoles festejaron con aplausos y gritos de celebración.

Hay segunda parte donde el piloto dice que España ha ganado y el avión se queda mudo. Cine https://t.co/JcCFEQ4yPf pic.twitter.com/jzzfibF9qa — offensiveprank (@offensiveprank) July 20, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co