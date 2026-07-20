La Selección de España llegó con la Copa a su país: así los recibió el presidente Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha agradecido a la selección que dirige Luis de la Fuente su juego, el esfuerzo y la victoria y ha apostado por un nuevo triunfo en el próximo campeonato del mundo. "Por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres; y encima siendo España país anfitrión del Mundial", señaló.

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Sánchez ha recibido este lunes a la selección en los jardines de la Moncloa junto a numerosos trabajadores del complejo, familiares e invitados, que han aplaudido a jugadores y cuerpo técnico antes de que inicien su recorrido triunfal por las calles de Madrid. El presidente les ha agradecido el juego, el esfuerzo y la victoria del Mundial y ha asegurado que la selección ha hecho "disfrutar mucho" con su forma de jugar al fútbol.

Durante el acto, celebrado en los jardines de Moncloa ante cientos de trabajadores y familiares, muchos de ellos niños, el comunicador Ibai Llanos y la periodista de TVE María Relaño han conversado brevemente también con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, el capitán Rodri y el goleador del partido, el delantero Ferran Torres.



"La verdad es que estamos muy felices y es todo más sencillo cuando existe una relación de futbolistas maravillosos y ejemplares", ha destacado De la Fuente, que ha elogiado a esta selección, que, ha dicho, es "sin duda" el mejor equipo del mundo.



También "muy feliz" ha asegurado estar el balón de oro del Mundial, el capitán de la selección, Rodri, porque ganar con tu país la Copa del Mundo, según ha dicho, "es lo más bonito que hay".

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"Siempre hay que seguir creyendo porque al final todo llega, con trabajo", ha zanjado Ferran Torres sobre el gol que ha dado la segunda estrella a España frente a Argentina.

El acto se ha celebrado en un escenario con el lema 'Vamos, España' y ha durado cerca de diez minutos, en los que los congregados han vitoreado a los jugadores, especialmente a Rodri, bajo un fuerte sol que han combatido con agua.

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Entre los presentes estaban la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y otras personalidades, como las presentadoras de televisión Inés Hernand y Alba Carrillo.

Al finalizar el acto, los jugadores se han dirigido hacia los autobuses sin techo -seguidos de decenas de aficionados que buscaban una foto o un autógrafo- para comenzar su paseo por las calles de Madrid.

Desde lo alto de los vehículos, ataviados con una camiseta conmemorativa y sin los trajes con los que han saludado al presidente, han puesto rumbo a la plaza de Cibeles para participar en el acto final de las celebraciones.

EFE