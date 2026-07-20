Temblor sacudió la mañana del 20 de julio en Panamá: se sintió en esta región de Colombia

Un sismo de magnitud 3,3 se registró en la madrugada de este lunes 20 de julio de 2026 en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:14 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, una característica que puede hacer que este tipo de eventos sea percibido con mayor intensidad en las poblaciones cercanas al epicentro.

El SGC informó que el sismo se localizó en las coordenadas 7.61° de latitud y -77.91° de longitud, en la región fronteriza entre ambos países. Los municipios más cercanos al epicentro fueron Puerto Indio, en Panamá, a 54 kilómetros; Juradó, en el departamento colombiano del Chocó, a 59 kilómetros; y El Real de Santa María, también en Panamá, a 59 kilómetros.



Debido a la cercanía del epicentro con el territorio colombiano, el movimiento pudo ser percibido en sectores del departamento del Chocó, especialmente en el municipio de Juradó y otras zonas cercanas a la frontera con Panamá.



Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados a este evento sísmico.

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Panamá y Colombia hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico

Colombia se encuentra ubicada en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y Caribe. Además, el país hace parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y donde se concentra cerca del 75 % de los volcanes activos del mundo y alrededor del 90 % de la actividad sísmica global.

Esta región también incluye países como Panamá, Ecuador, Perú, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, entre otros, que registran con frecuencia movimientos telúricos de diferente magnitud.

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¿Qué hacer durante un temblor?

Ante la ocurrencia de un sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y actuar de manera preventiva para reducir el riesgo de lesiones.

Si se encuentra dentro de una edificación, lo aconsejable es protegerse cerca a mobiliarios resistentes mantenerse alejado de ventanas, espejos y objetos que puedan caer, y evitar el uso de ascensores mientras dura el movimiento.

En caso de que sea seguro salir y esté cerca a la calle, puede hacerlo para resguardarse. Evite salir si vive en pisos muy altos y usar ascensores.

En caso de estar en la calle, es importante alejarse de postes, árboles, fachadas, cables eléctricos y otras estructuras que puedan representar un peligro. Si conduce un vehículo, se recomienda detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes o túneles, y esperar a que finalice el sismo.

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Una vez termine el movimiento telúrico, las autoridades aconsejan mantenerse en el lugar en caso de alguna réplica, seguir únicamente la información emitida por los organismos oficiales y estar atentos ante otras situación de riesgo. Es importante tener un kit de emergencia en casa a la mano.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co