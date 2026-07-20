Milagro en Venezuela: rescatan con vida a un gato entre los escombros tras casi un mes de los sismos

Cuando el paso de los días hace cada vez más difícil encontrar noticias alentadoras entre los escombros que dejaron los terremotos del 24 de junio en Venezuela, un inesperado hallazgo conmovió a los equipos de rescate. Casi un mes después de la tragedia, un pequeño gato fue encontrado con vida en un complejo residencial colapsado en La Guaira, regalando un momento de alegría en medio del dolor que aún deja el desastre.



El hallazgo ocurrió durante una jornada rutinaria de los equipos de rescate, que recorrían la zona afectada cuando detectaron la presencia del animal. Los socorristas lograron sacarlo de entre los restos de la estructura y lo trasladaron cuidadosamente dentro de una caja hasta un campamento veterinario instalado cerca del lugar del desastre.

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Hasta el momento, no se ha podido establecer si el felino permaneció atrapado desde el día del terremoto o si llegó posteriormente al sitio en busca de refugio. Sin embargo, su aparición ha sido interpretada como una señal de esperanza para las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.

El animal recibió atención veterinaria

Tras ser rescatado, el gato fue entregado al equipo veterinario que presta apoyo en la zona afectada. Allí comenzó a recibir atención médica para evaluar su estado de salud después de haber sido encontrado entre polvo y escombros.



Andrés Carvajal, una de las personas que participó en el rescate explicó las condiciones en las que fue hallado el animal.



"Lo peor que le vi, digamos, fueron los ojos. Obviamente mucho polvo, mucho escombro. Gracias a Dios lo están tratando, lo están hidratando, pero debo decir que me alegra mucho haberlo conseguido".Las imágenes del rescate comenzaron a difundirse rápidamente y generaron reacciones de alivio entre quienes siguen de cerca las labores que continúan en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.



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La solidaridad continúa entre los venezolanos

Mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de recuperación, diferentes iniciativas ciudadanas siguen desarrollándose para brindar apoyo a las personas que resultaron afectadas por el desastre.

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En Caracas, un grupo de voluntarios preparó un pastel de 330 kilogramos con el propósito de compartir un momento de esperanza con las comunidades damnificadas. Según explicaron los organizadores, la elaboración permitió obtener cerca de 3.000 porciones en el Día del Niño venezolano.

"Son aproximadamente 3.000 pedazos de torta que nosotros calculamos que podemos estar entregando", señaló Wilman Villegas organizador del evento. Los organizadores destacaron que el objetivo iba más allá de elaborar un pastel de gran tamaño.

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"Más allá del récord y de la elaboración de la torta, estamos llevando con ello un trozo de alegría, de felicidad", agregó Villegas.

Futbolistas también se sumaron a las labores de ayuda

Las muestras de solidaridad también han contado con la participación de futbolistas profesionales venezolanos, quienes se integraron a jornadas de apoyo para las comunidades afectadas por el terremoto.

Uno de ellos es Nicolás Fedor, exintegrante de la selección de Venezuela, quien explicó que desde el primer día decidió unirse a las iniciativas de ayuda. "Desde el día uno sentimos esa necesidad de poder ayudar". Según relató, su vivienda en Caracas se transformó en un centro de organización para recibir donaciones, clasificar ayudas y coordinar entregas junto a decenas de voluntarios.

El exfutbolista indicó que el grupo pasó de cuatro personas a cerca de 35 colaboradores, quienes han participado en la preparación y distribución de alimentos, kits de higiene, colchones y otros elementos para las familias afectadas.

Al referirse a la situación que viven muchos de los sobrevivientes, recordó la visita que realizaron a hospitales donde permanecen niños lesionados por el terremoto.

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"Estuvimos en el hospital viendo a los niños y vimos niños amputados y la verdad es que fue duro", afirmó. Por otro lado, otro futboista señaló: "La actitud positiva de ellos frente a lo sucedido y a la pérdida que han tenido, yo creo que ellos son los que le dan fuerza a uno para seguir".

En medio de las labores humanitarias, Fedor resumió el espíritu que, según él, ha predominado entre quienes participan en la atención de la emergencia. "Somos campeones mundiales de ayuda, de cooperación, campeones mundiales de solidaridad entre nosotros, campeones mundiales de resiliencia".

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co