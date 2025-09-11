Populares galletas son retiradas del mercado por tener alérgenos peligrosos para algunos clientes

Una panadería y repostería de Estados Unidos está efectuando el retiro de varios de sus productos por no cumplir con la normativa sanitaria vigente. Estos alimentos, tipo galletas, pueden ser un riesgo para la salud de una parte de los consumidores, según indicó la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA, por sus siglas en inglés).

Según la entidad, varios productos del fabricante Gina Marie de Waterbury no especifican ingredientes con los que se corre "el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si los consumen". Se tratan de galletas con la presencia de almendras, sésamo y colorantes alimentarios que no están debidamente declarados en los rótulos o etiquetas.

¿Qué se sabe de las galletas retiradas del mercado?

La empresa Gina Marie de Waterbury retira del mercado sus galletas "tras descubrirse que los productos mencionados se distribuían en envases que no revelaban la presencia de alérgenos". Las galletas incluidas en este retiro son:



Galletas italianas de vainilla mixta (almendras, sésamo, rojo 40, rojo 3 y azul 1 no declarados)

Galletas italianas de sésamo (amarillo 5, rojo 40 y amarillo 6 no declarados)

Galletas de vainilla bañadas en chocolate (rojo 40 no declarado)

Galletas de vainilla con mermelada de albaricoque (rojo 40 y amarillo 6 no declarados)

Biscotti de almendra tostada y cereza (rojo 40 no declarado)

Galletas de vainilla con mermelada de frambuesa y durazno (rojo 3 y azul 1 no declarados)

De acuerdo con la FDA, la empresa Gina Marie Bakery de Waterbury, Connecticut, "retira del mercado paquetes de 1 lb y 2 lb de las galletas mencionadas anteriormente debido a que contienen alérgenos no declarados. Las personas alérgicas a los frutos secos, las semillas de sésamo o los colorantes alimentarios corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si los consumen".



El fabricante aseguró que hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad relacionados con este problema en los productos. "El producto se presenta en envases de plástico tipo almeja de 454 g (1 lb). Las Galletas Italianas de Vainilla Mixta se presentan en envases de plástico tipo almeja de 454 g (1 lb) y 908 g (2 lb). Los demás productos se presentan en envases de plástico tipo almeja de 454 g (1 lb)".

¿Cuáles son los riesgos de alergia a los frutos secos?

El Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología explica que "junto con el cacahuete y los mariscos, los frutos secos son uno de los alérgenos alimentarios más frecuentemente relacionados con la anafilaxia, una reacción alérgica grave de inicio rápido que puede ser mortal. La alergia a los frutos secos suele durar toda la vida; menos del 10 % de las personas con esta alergia la superan con la edad".

La institución dice que entre el 25 % y el 40 % de las personas alérgicas al cacahuete también reaccionan a al menos un fruto seco, según estudios. La mejor manera de aclarar dudas y controlar la alergia a los frutos secos es consultar a un alergólogo. Estos son algunos de los síntomas más comunes de la alergia a los frutos secos:



Dolor abdominal, calambres, náuseas y vómitos.

Diarrea.

Dificultad para tragar.

Picazón en la boca, garganta, ojos, piel o cualquier otra zona.

Congestión nasal o goteo nasal.

Náuseas.

Dificultad para respirar.

Anafilaxis, una reacción potencialmente mortal que dificulta la respiración y puede provocar un shock.

