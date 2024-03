Gobierno Milei a régimen de Maduro: "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?"

Manuel Adorni, vocero presidencial de Argentina, respondió con ironía a Yván Gil, canciller del régimen de Nicolás Maduro, quien lo trató de "cara de tabla" y acusó de "neonazi" al gobierno de Javier Milei.

ÚLTIMA HORA | Vocero presidencial de Milei responde a ataques del canciller de Maduro: "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?".



"De un Gobierno de dictadores lo único que se puede esperar son cuestiones que no merecen ni respuesta". https://t.co/d2YsgcRdMD pic.twitter.com/2wS1ZWx9Tr — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 13, 2024

Todo empezó cuando una periodista brasileña le preguntó a Adorni sobre la descalificación del canciller venezolano. "Con respecto a lo que dijo sobre mí, tampoco tengo mucho comentario para hacer porque lo que venga de un gobierno de dictadores hay que restarle importancia en términos de cómo nos puedan caracterizar", respondió el vocero argentino.

"No tengo mucho más para decir, no sé... A vos si te dicen cara de tabla, una sonrisa... Puede decir lo que quiera, en lo personal me divirtió mucho", agregó con una mueca en su rostro.

Sobre la calificación de "neonazi" que el canciller de Nicolás Maduro hizo al gobierno de Milei, Adorni respondió: "Qué se puede esperar de un burro más que una patada. De un gobierno de dictadores lo único que uno puede esperar son cuestiones que no merecen ni respuesta".

"Nos entristece por el pueblo venezolano, que estén atravesando desde hace mucho tiempo que estos energúmenos los gobierne", acotó.



Argentina criticó prohibición de Venezuela sobre espacio aéreo

Las diferencias entre Manuel Adorni y el canciller del régimen de Nicolás Maduro empezaron cuando el vocero del gobierno Milei confirmó que se iniciarían acciones diplomáticas internacionales luego de que Venezuela decidió vetar su espacio aéreo a Argentina, hasta que compense los daños causados por la incautación de un avión de la compañía estatal Conviasa, que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

"Ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio, hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte", expresó en X el canciller venezolano, Yván Gil.

"Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo", precisó Adorni, para lo cual Yván Gil rápidamente respondió: "El gobierno neonazi de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero 'cara de tabla'. El señor Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra Emtrasur".