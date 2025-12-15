Fatal accidente en Aeropuerto Internacional de Toluca, México: fotos de la emergencia

La Protección Civil del Estado de México, entidad encargada de responder ante los riesgos y desastres en el territorio de ese país, informó sobre el grave accidente de una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Toluca, ubicado en el centro de la nación. "Esta Coordinación atiende un accidente aeronáutico registrado en San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca", se lee en un primer mensaje compartido por la entidad.

"Personal operativo se encuentra trabajando en la zona en coordinación con instituciones de emergencia", aviso la entidad sobre las 2:00 de la tarde (hora Colombia). Más adelante, Protección Civil dio más detalles del accidente aéreo, como la aeronave involucrada y el balance de personas fallecidas y heridas. "Se exhorta a la población a no acercarse al área, permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales", enfatizaron.



¿Qué se sabe del accidente registrado en el Aeropuerto Internacional de Toluca?

Las autoridades lograron apagar el incendio provocado en la aeronave tras el accidente. "Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca", revelaron sobre el avión involucrado en la emergencia. En la aeronave viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. "De manera preliminar, se registran 6 decesos", dieron a conocer sobre las 3:20 de la tarde (hora Colombia).



La atención de la emergencia "se lleva a cabo de forma coordinada mediante el C5 Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de las corporaciones de emergencia". Las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales. Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que provocó un incendio que ya está controlado por los servicios de emergencias estatales, centrados en realizar labores de enfriamiento y remoción.



Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. De manera preliminar, se registran 6 decesos. pic.twitter.com/fLnBJDTnC7 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

