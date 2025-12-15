En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Fatal accidente en Aeropuerto Internacional de Toluca, México: fotos de la emergencia

Fatal accidente en Aeropuerto Internacional de Toluca, México: fotos de la emergencia

En la tarde de este lunes 15 de diciembre se reportó el accidente de un jet en el Aeropuerto Internacional de Toluca que dejó varios fallecidos. Esto se sabe de la emergencia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Fatal accidente en Aeropuerto Internacional de Toluca, México: fotos de la emergencia
Fotografías del accidente aéreo.
Protección Civil del Estado de México

Publicidad

Publicidad

Publicidad