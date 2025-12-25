Al menos ocho muertos y 19 heridos dejó un accidente de autobús en el estado de Veracruz, México. Las autoridades locales que entre las víctimas fatales hay adultos mayores y niños. El accidente ocurrió la noche del miércoles, 24 de diciembre, en una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó en un mensaje en redes sociales la Secretaría de Protección estatal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Lamentablemente, la Fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas", dijo la dependencia en un comunicado. "Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla", añadió. Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.



El Gobierno del estado coordinó la atención del accidente en el que estuvo implicado un autobús de pasajeros de la línea Conexión. Según versiones de lesionados y cuerpos de emergencias, el autobús circulaba por un tramo difícil cuando se desbarrancó, se volcó y llegó hasta un río en el citado municipio de Zontecomatlán. Después de volcarse, varios pasajeros quedaron atrapados con el referido saldo de víctimas y lesionados.



Los accidentes en carretera, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas en las unidades.A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán (oeste de ese país).

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE y AFP