En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Grave accidente de bus dejó 8 muertos y 19 heridos durante Nochebuena en México: esto se sabe

Grave accidente de bus dejó 8 muertos y 19 heridos durante Nochebuena en México: esto se sabe

Según versiones de lesionados, el autobús circulaba por un tramo difícil de Veracruz cuando se volcó. Los pasajeros quedaron atrapados.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Accidente en Veracruz, México.
Accidente en Veracruz, México.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad