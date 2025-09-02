Publicidad

Grave deslizamiento sepultó una aldea entera y dejó 1.000 personas muertas, en Sudán

Grave deslizamiento sepultó una aldea entera y dejó 1.000 personas muertas, en Sudán

Las fuertes lluvias provocaron la emergencia, registrada en el oeste de Sudán. Mil personas perdieron la vida y, según el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán, hubo un solo sobreviviente.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 02, 2025 05:58 a. m.
Sudán (1).jpg
El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea de Tarsin quedó "completamente arrasada". -
Foto: AFP