Hamás confirma acuerdo para desarmarse anunciado por Trump, pero exige que Israel abandone Gaza

El grupo islamista palestino Hamás confirmó el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye "la obligación" de Israel "de retirarse de la Franja de Gaza, después del anuncio al respecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El negociador de Hamás, Ghazi Hamad, señaló en declaraciones a medios árabes que el acuerdo incluye "la obligación de la ocupación de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos", pero "si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos".

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Agregó que el borrador del pacto ha sido debatido con diversas facciones palestinas y recalcó que el compromiso de la "resistencia con los términos del acuerdo depende del cumplimiento por parte de la ocupación israelí". El desarme del grupo islamista, que controla la Franja de Gaza desde 2007, era uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.



“El acuerdo se llevará a cabo en fases”

Trump anunció el jueves 30 de julio que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave. El mandatario afirmó en su cuenta de Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán" mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza. Asimismo, señaló que el tema del almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza y que Israel "no tendrá ninguna participación en él".

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino" y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto. Mientras, mediadores de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos se reunirán en El Cairo en las próximas horas para ultimar el acuerdo sobre el desarme de las facciones palestinas en la Franja de Gaza e iniciar la segunda fase del alto el fuego, según informaron a EFE fuentes egipcias de seguridad.



Las fuentes indicaron que el acuerdo entre Israel y Hamás se finalizará en los próximos días, añadiendo que el grupo palestino ha aceptado el acuerdo en su totalidad, pero ha solicitado garantías al Consejo de Paz y a los mediadores para que obliguen a Israel a cumplirlo e iniciar la retirada gradual, comenzando con la entrega de armas según lo acordado.



¿Qué ha dicho Israel?

Israel todavía no reaccionó oficialmente al acuerdo, avanzado en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo definió en su red Truth Social como "un acuerdo HISTÓRICO" y "un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas". Una fuente política israelí dijo a la AFP que el acuerdo propuesto no resolvía "satisfactoriamente" las peticiones del país para una desmilitarización completa de Gaza. También indicó que esta cuestión no fue tratada durante la reunión esta semana en la Casa Blanca entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el mandatario estadounidense. (Lea también: Israel aprueba ley para aplicar pena de muerte a palestinos condenados por ataques mortales)



La reacción de Hamás

Dos altos responsables de Hamás, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP un acuerdo con el Estado hebreo para el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí de Gaza. Las fuentes afirmaron que esperan que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.



Hamás está haciendo "concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento", declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento. "Israel no intervendrá en la cuestión del desarme", señaló Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG). Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

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Desde hace semanas había negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que tiene como objetivo poner fin a la guerra. El conflicto estalló con el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, con un saldo de 1.221 muertos, según cifras oficiales israelíes, y la toma de 251 rehenes. La represalia israelí contra Gaza dejó más de 73.000 muertos, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás. Pese a la tregua, la violencia ha continuado en la Franja. El jueves, bombardeos israelíes mataron al menos a cuatro personas, entre ellos dos niños, según funcionarios de salud gazatíes.

Entretanto, la Junta de Paz confirmó en una publicación en X que Hamás había "aceptado una hoja de ruta detallada para implementar las siguientes fases del alto el fuego en Gaza. Ahora nuestra atención se centra en la implementación", agregando que el NCAG "pronto comenzará una transición gradual hacia la plena autoridad".

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Trump, en una publicación anterior, dijo que una vez que Hamás esté desarmado, "las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza". Esta Fuerza Internacional de Estabilización es una estructura en vías de creación que reunirá a tropas de varias naciones bajo la égida de la Junta de Paz. Una fuente diplomática señaló a la AFP que el desarme se supervisará de forma coordinada entre esta fuerza y el gobierno interino del NCAG. Sin embargo, este órgano se encuentra actualmente en Egipto porque Israel no permite a sus miembros acceder a Gaza, según medios egipcios y palestinos. Israel controla más del 60% de este territorio.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP