María Camila Potosí y las 4 claves del crimen que rodean las investigaciones de autoridades

El día que desapareció, María Camila Potosí, con su vientre de ocho meses a la espera de entregarle a la hija que iba recibir con las ansias de ser madre por primera vez, no sospechaba que la violencia tocaría a su puerta y de la peor forma, pues la joven de 21 años murió asesinada, torturada y despojada vilmente de la bebé, a quien llamaría Alahia, que estaba a pocas semanas de dar a luz. En las sábanas en las que fue encontrada envuelta quedó marcada la sevicia con la que la mataron. El país está horrorizado por los sangrientos hallazgos que han hecho las autoridades, entre ellos, y el más monstruoso, el del cuerpo de un bebé que sería el que le quitaron a la víctima de manera feroz.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La desaparición de María Camila Potosí

Camila desapareció un jueves 16 de julio luego de asistir al puesto de salud Polvorines. Diana Carolina Velásquez, gerente de la Red de Salud Ladera de Cali, dijo que la joven “tuvo su última consulta con médico, una consulta que se desarrolló de manera habitual, como dicen las guías de práctica clínica. Ingresó alrededor de las 9:00 de la mañana a nuestra IPS. A las 9:33 a. m. cerramos historia clínica. Ella salió, ingresó al consultorio de manera individual e hizo el seguimiento respectivo”.



Después de su visita al médico, María Camila Potosí fue vista por última vez por una cámara de seguridad que captó el momento en el que ella, subida en una motocicleta, se iba junto a una mujer que conducía el vehículo.



El hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí

El 26 de julio, 10 días después de la desaparición de María Camila y con todas las autoridades buscándola por cada rincón de la ciudad de Cali, se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida que correspondía con la descripción de la joven. El cadáver de la mujer fue encontrado en orillas del río Meléndez, envuelto en sábanas y con heridas de arma cortopunzante. Sin embargo, lo más espantoso estaba por conocerse. El cuerpo de Camila fue llevado a Medicina Legal, donde los forenses notaron una anomalía que abría una puerta al horror: María Camila Potosí no tenía a Alahia en su vientre.

Luego del terrible hallazgo y la noticia estremecedora de que la niña fue sacada violentamente del cuerpo de Camila, la familia de la víctima pedía a los asesinos que tuvieran piedad de devolver a la bebé, piedad que no tuvieron para quitarle la vida a la joven embarazada. Y aunque guardaban las esperanzas de recuperar a la pequeña con vida, cuatro días después una noticia comenzaría por apagar la ilusión.



Los capturados en el caso María Camila Potosí

La mujer con la que María Camila se había ido a bordo de una moto volvió a ser noticia en esta cruenta historia, pues, el 30 de julio, ella y cuatro personas más fueron capturadas por las autoridades y señaladas de planear un sangriento plan para matar a la mujer embarazada y llevarse a su bebé. En operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía en Cali, Tuluá y Andalucía, se materializaron cinco órdenes de detención.



El coronel Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que "estas personas pretendían huir del país". Los capturados ahora enfrentarían cargos por delitos gravísimos: feminicidio agravado, secuestro simple, alteración de pruebas y desaparición forzada. La justicia busca determinar el grado de participación de cada uno en la planificación y ejecución del robo de la bebé y el asesinato de Camila.



El hallazgo del cuerpo de una bebé

Mientras la familia y allegados de María Camila Potosí celebraban las capturas realizadas por las autoridades, la mamá de la joven seguía pidiendo que los criminales que mataron a su hija devolvieran con vida a Alahia. "Esas personas no tienen corazón, ni alma... solo espero que se haga justicia, que les caiga todo el peso de la ley", manifestó Alba Ruby Gómez con el profundo dolor de una partida irremediable.



Sin embargo, horas después de que las autoridades capturaran a las cinco personas señaladas por el crimen, las autoridades reportaron el hallazgo de los restos de una bebé en una zona boscosa de Cali. La noticia fue recibida por Alba Ruby Gómez, madre de María Camila, como "un balde de agua fría. No esperábamos esta noticia. Quisiera guardar la esperanza de que no fuera nuestra bebé". Ahora, la familia de María Camila solo espera que se haga justicia y que esta sea implacable en contra de las personas que cometieron este terrible crimen.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias