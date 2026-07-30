Estas son las identidades de los ciclistas asesinados en Cauca cuando hacían deporte en la vía

Una nueva masacre en Cauca contra un grupo de ciclistas ha conmocionado a personas en Colombia. Los deportistas fueron asesinados mientras transitaban por una vía del departamento del Cauca este jueves 30 de julio. La jornada de deporte para estos tres hombres se convirtió en una tragedia que ahora es materia de investigación. Al pasar las horas, se van conociendo nuevos detalles. El más reciente corresponde a las identidades de los occisos.

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El asesinato ocurrió en el sector Miraflores, que está ubicado en la vía que comunica a los municipios de Totoró y Silvia, en el oriente del departamento. La información obtenida hasta ahora señala que el grupo de deportistas fue interceptado por hombres armados, que posteriormente les dispararon con armas tipo fusil. En la escena quedaron los cuerpos inertes de los hombres, que vestían su atuendo de ciclistas, y los casquillos de bala. La muerte de los tres ciudadanos fue registrada por Indepaz como la masacre número 77 que se registra en Colombia en lo corrido de 2026.

¿Quiénes eran los ciclistas asesinados en Cauca?

Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron parte de la Fuerza Pública, pero eran militares retirados. Se trata del coronel (r) Libardo Osorio y los mayores (r) Sánchez Vergara y Rodrigo Amortegui. Se desconoce si sus roles como militares fueron el motivo por el que fueron asesinados. Los móviles de este crimen y los responsables del hecho siguen bajo investigación.



La forma en la que ocurrió esta masacre contra tres hombres que practicaban deporte ha puesto en tela de discusión la seguridad en las regiones, teniendo en cuenta la presencia de actores armados. Esto es algo que ya advirtió incluso la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 024/23 y su Informe de Seguimiento 009/26, que señala que en el municipio de Silvia, Cauca, existen riesgos para las comunidades de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, así como para el corregimiento de Usenda, debido a las disputas por el control territorial entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) y el ELN. Adicional a eso, se sabe que en la zona actúan el Frente Dagoberto Ramos, así como bandas delincuenciales locales.

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Distintos sectores, grupos y ciudadanos han manifestado conmoción por este hecho, al igual que solidaridad con las familias y amigos de las víctimas de este hecho de violencia.

María Paula Rodríguez Rozo

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