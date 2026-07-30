¿Qué le pasó a la influencer Karely Ruiz? Hombres armados entraron a su casa en México

Un momento de terror vivió la influencer mexicana Karely Ruiz el pasado 29 de julio, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su vivienda en Nuevo León, México, aparentemente con la intención de robar sus pertenencias y secuestrarla. Su esposo, Jhon Echeverry, enfrentó a los sujetos y logró evitar que se llevaran a la famosa; sin embargo, terminó lesionado y los hombres lograron llevarse objetos de valor de su casa.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Un reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública municipal señaló que los hechos ocurrieron sobre las 3:00 de la mañana del pasado 29 de julio, cuando Karely Ruiz, su hija y esposo, Jhon Echeverry, se encontraban descansando. Vecinos del sector llamaron a las autoridades y reportaron que la vivienda de la influencer y el DJ, ubicada en la colonia Las Puentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, aparentemente estaba siendo ocupada por ladrones.

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Las primeras denuncias indicaron que se escuchaban sonidos fuertes en la vivienda, además de que se veía desorden desde las casas aledañas. La policía desplegó un operativo y, minutos más tarde, varios oficiales hacían presencia en los alrededores de la vivienda, lo que obligó a los hombres armados a huir del lugar sin poder cumplir con su objetivo.

El hecho fue bastante confuso para las autoridades, quienes señalaron que la zona en la que ocurrieron los hechos, actualmente bajo investigación y vigilancia. La Fiscalía de Nuevo León ha indicado que las víctimas reportaron que "siete u ocho" hombres encapuchados y armados ingresaron a la vivienda para amedrentarlos. Mientras tomaban objetos de valor, también habrían intentado llevarse a la influencer, lo que desató un enfrentamiento físico con el DJ. La presencia de la policía evitó que la situación se agravara, pero no hay reportes de personas detenidas por los hechos.



¿Qué dijo la influencer al respecto?

Después de que se empezaran a conocer los primeros reportes en la prensa local y que los seguidores de la mexicana quedaran preocupados por su situación, fue la misma Karely Ruiz la que contó lo que había ocurrido en sus redes sociales, agradeciendo estar bien y junto a su familia. "Hoy vivimos una situación muy difícil. Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Afortunadamente, gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien, y eso es lo más importante” escribió.



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Por otro lado, Ruiz resaltó que, en medio de todo, los hombres lograron robarse unos 20 mil pesos mexicanos en efectivo y más de 200 mil en objetos de valor que sustrajeron de la casa como joyas y dispositivos electrónicos. “Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así. No vamos a dejar este hecho impune. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables respondan por sus actos. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz", concluyó.

La investigación por los hechos sigue abierta, mientras las autoridades logran determinar o identificar los nombres de los responsables. La Fiscalía de Nuevo León descartó que se tratara de un intento de secuestro de Karely Ruiz, pero sí calificaron lo ocurrido como un robo con violencia en el domicilio de San Nicolás de los Garza.

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Por su parte, el DJ Jhon Echeverry fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención para tratar los golpes que le causaron los hombres con la culata de las armas cuando intentó defender a su esposa; el hombre regresó a la casa, caminando por su propia cuenta, en la tarde este jueves 30 de julio. La influencer también fue atendida por profesionales pues se dice que sufrió una crisis nerviosa tras lo ocurrido.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co