¿Cuál es el estado actual de los casos confirmados y probables de hantavirus en crucero MV Hondius?

El crucero MV Hondius estuvo a la deriva en el océano Atlántico tras reportarse un brote de hantavirus. El virus fue identificado como la cepa Andes, la única transmisible entre humanos. Las autoridades sanitarias de varios países han estado trabajando en conjunto para atender la situación y evaluar la situación de los diferentes pasajeros del crucero que podrían estar infectadas.



La Organización Mundial de Salud (OMS) ha estado al tanto del desarrollo del brote y del tratamiento de las diferentes naciones que tienen pasajeros a bordo del crucero. "El 2 de mayo de 2026, se notificó a la OMS un grupo de pasajeros con enfermedad respiratoria grave a bordo de un crucero. En ese momento, según el operador del barco, había 147 pasajeros y tripulantes a bordo, y 34 ya habían desembarcado (...) Al 8 de mayo, se habían notificado un total de ocho casos, incluyendo tres fallecimientos (tasa de letalidad del 38 %). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus", se lee en el reporte en desarrollo de la organización internacional.

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La OMS considera que el riesgo de este brote de hantavirus para la población mundial es bajo y continua monitoreando la situación epidemiológica. Por su parte, el riesgo para los pasajeros y la tripulación del crucero "se considera moderado". La organización compartió la situación de los ocho casos confirmados y probables de hantavirus en el crucero MV Hondius. (Le puede interesar: ¿Cuáles son las diferencias entre el hantavirus y el covid-19? Experto explica).



¿Cuál es el estado actual de los casos confirmados y probables de hantavirus en crucero el MV Hondius?

Esta es la información que ha compartido la OMS, con corte al 8 de mayo, sobre cada uno de los casos confirmados y probables de hantavirus cepa Andes en el crucero MV Hondius:



Caso 1 (Índice Probable): Varón adulto que inició su travesía el 1 de abril tras recorrer Argentina, Chile y Uruguay. Presentó sintomatología el 6 de abril y falleció en alta mar el día 11. Pese a la ausencia de pruebas microbiológicas, se clasifica como caso probable.

Varón adulto que inició su travesía el 1 de abril tras recorrer Argentina, Chile y Uruguay. Presentó sintomatología el 6 de abril y falleció en alta mar el día 11. Pese a la ausencia de pruebas microbiológicas, se clasifica como caso probable. Caso 2 (Vínculo Directo): Mujer adulta y acompañante del primer paciente. Tras desembarcar en Santa Elena con cuadros gastrointestinales el 24 de abril, su salud colapsó durante un traslado aéreo hacia Sudáfrica. Falleció el 26 de abril en Johannesburgo; el diagnóstico de hantavirus se confirmó vía PCR el 4 de mayo.

Mujer adulta y acompañante del primer paciente. Tras desembarcar en Santa Elena con cuadros gastrointestinales el 24 de abril, su salud colapsó durante un traslado aéreo hacia Sudáfrica. Falleció el 26 de abril en Johannesburgo; el diagnóstico de hantavirus se confirmó vía PCR el 4 de mayo. Caso 3: Varón adulto evacuado de urgencia desde la Isla Ascensión el 27 de abril. Se encuentra en la UCI de una clínica en Johannesburgo. El 2 de mayo se ratificó la infección por virus de los Andes mediante secuenciación genómica.

Varón adulto evacuado de urgencia desde la Isla Ascensión el 27 de abril. Se encuentra en la UCI de una clínica en Johannesburgo. El 2 de mayo se ratificó la infección por virus de los Andes mediante secuenciación genómica. Caso 4 (Desenlace Rápido): Mujer adulta que manifestó fiebre y malestar el 28 de abril. El cuadro derivó en una neumonía fatal el 2 de mayo. Análisis realizados en los Países Bajos confirmaron la presencia del virus de los Andes mediante muestras post mortem .

Mujer adulta que manifestó fiebre y malestar el 28 de abril. El cuadro derivó en una neumonía fatal el 2 de mayo. Análisis realizados en los Países Bajos confirmaron la presencia del virus de los Andes mediante muestras . Caso 5 (Personal Médico): El médico de la embarcación reportó síntomas el 30 de abril (fiebre, fatiga y dolor muscular). Tras dar positivo el 6 de mayo, fue trasladado a los Países Bajos, donde permanece estable bajo estrictas medidas de aislamiento.

El médico de la embarcación reportó síntomas el 30 de abril (fiebre, fatiga y dolor muscular). Tras dar positivo el 6 de mayo, fue trasladado a los Países Bajos, donde permanece estable bajo estrictas medidas de aislamiento. Caso 6 (Personal de a bordo): Guía de la expedición que presentó síntomas respiratorios y gástricos leves el 27 de abril. El 7 de mayo fue evacuado a los Países Bajos tras confirmarse la infección; su condición actual es estable.

Guía de la expedición que presentó síntomas respiratorios y gástricos leves el 27 de abril. El 7 de mayo fue evacuado a los Países Bajos tras confirmarse la infección; su condición actual es estable. Caso 7 (Rastreo Internacional): Varón adulto que viajó a Suiza vía Sudáfrica y Catar a finales de abril. Inició síntomas el 1 de mayo y procedió al autoaislamiento inmediato. Permanece hospitalizado en Suiza tras confirmar la positividad al virus el 5 de mayo.

Varón adulto que viajó a Suiza vía Sudáfrica y Catar a finales de abril. Inició síntomas el 1 de mayo y procedió al autoaislamiento inmediato. Permanece hospitalizado en Suiza tras confirmar la positividad al virus el 5 de mayo. Caso 8 (Bajo Observación): Varón adulto que desembarcó en Tristán de Acuña el 14 de abril. Presentó fiebre y diarrea a finales de mes. Actualmente se mantiene aislado y estable, a la espera de resultados de laboratorio que confirmen el diagnóstico.

Asimismo, un paciente previamente catalogado como sospechoso ha sido descartado tras obtener resultados negativos en pruebas de PCR y serología. No obstante, por protocolo de seguridad, se mantendrá bajo monitoreo hasta completar el periodo de incubación preventivo.

