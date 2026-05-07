¿Cuáles son las diferencias entre el hantavirus y el covid-19? Experto explica

En las últimas semanas, el brote de hantavirus detectado en un crucero internacional ha despertado comparaciones con la pandemia de covid-19. Sin embargo, las autoridades sanitarias y expertos en infectología recalcan que, aunque ambos son virus de cuidado, poseen características biológicas, mecanismos de transmisión y potenciales pandémicos muy distintos.



¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una infección viral zoonótica que se transmite de roedores específicos a seres humanos. Se trata de un virus que ha estado presente en las Américas desde una perspectiva evolutiva, habitando en reservorios de ratones silvestres (sigmodontinos), particularmente los conocidos como ratones de "cola larga".

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A diferencia de otros virus, el hantavirus no se encuentra en ratones urbanos o comunes de ciudad. En la región, la cepa más relevante es el virus de los Andes, identificado en Argentina en 1996, el cual tiene la particularidad histórica de ser transmisible por contacto estrecho de persona a persona.



¿Qué es el covid-19?

A diferencia del hantavirus, el covid-19 es un virus con un alto potencial pandémico que se propaga masivamente por vía respiratoria. Mientras que el hantavirus está limitado a reservorios específicos en zonas rurales, el covid-19 demostró una capacidad de diseminación urbana global que el hantavirus no posee.

Las autoridades enfatizan en que el riesgo actual de salud pública por hantavirus es bajo en comparación con lo vivido durante la emergencia del codiv-19.



Síntomas del hantavirus

El hantavirus, específicamente la cepa andina, presenta un periodo de incubación promedio de 14 días antes de manifestar síntomas. El cuadro clínico evoluciona de la siguiente manera:



Fase inicial: Fiebre alta, mialgia (dolores musculares) y, en algunos casos, gastralgia (dolor abdominal).

Fiebre alta, mialgia (dolores musculares) y, en algunos casos, gastralgia (dolor abdominal). Fase crítica: Entre 48 y 72 horas después del inicio de los síntomas, el paciente puede desarrollar un distrés respiratorio , que es la complicación más grave.

Entre 48 y 72 horas después del inicio de los síntomas, el paciente puede desarrollar un , que es la complicación más grave. Variabilidad: La gravedad depende del tipo de virus y de la dosis viral a la que la persona fue expuesta; en ocasiones puede ser una enfermedad autolimitada que remite sola.

Síntomas del covid-19

El covid-19 se manifiesta primordialmente a través de síntomas respiratorios que facilitan su propagación por el aire.



Debido a esto, las medidas de prevención para quienes presentan esta sintomatología incluyen el uso estricto de tapabocas y el aislamiento para cortar la cadena de transmisión respiratoria.



¿Desde cuándo existe el hantavirus?

Salim Mattar, director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, habló con Noticias Caracol y ofreció una perspectiva detallada sobre la historia y el riesgo real de este virus:

"Los hantavirus, diría yo que desde el punto de vista evolutivo, siempre han estado en las Américas y siempre han estado en los reservorios simontinos o ratones silvestres más no en los ratones urbanos o sinantrópicos que se pueden encontrar en los muelles. En 1996, Argentina encontró el virus de los Andes que es el causante del brote en este momento y en el año 2000 publicaron la serie de casos en las cuales se demostró por primera vez, en la en la historia de los hantavirus, que era un virus transmisible por contacto estrecho de persona a persona".



Respecto a la alarma social, Mattar aclaró la baja probabilidad de contagio masivo y dijo que "yo lo que veo en todo esto es que no hay un gran peligro de salud pública, que eso es importante mencionarlo, porque eso está limitado primero a un reservorio específico que es un ratón silvestre, en el cual pues la mayoría de las ciudades latinoamericanas, y en Colombia, el 75% de las personas vivimos en las ciudades. Eso significa que nuestra posibilidad de contagio con hantavirus es mínima, por lo tanto no hay que alarmarse de que esto va a ser otro covid, ni mucho menos. Además, su diseminación no es respiratoria es por contacto, así que eso es otro dato interesante para que la población conozca de que no se debe alarmar sobre los hantavirus".

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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