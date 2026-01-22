En vivo
MUNDO  / Hay una "flota enorme" de Estados Unidos dirigiéndose a aguas cercanas a Irán, informa Donald Trump

Hay una "flota enorme" de Estados Unidos dirigiéndose a aguas cercanas a Irán, informa Donald Trump

"Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección", indicó Trump desde el Air Force One, y advirtió a Irán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude ese país.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de ene, 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa. “Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla”, dijo el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One, donde se encuentra regresando a Estados Unidos tras asistir al Foro Económico de Davos.

Noticia en desarrollo...

