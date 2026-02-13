Surgen nuevas preguntas sobre extraña desaparición de Nancy Guthrie, mamá de periodista en EE. UU.

Siguen los interrogantes por la extraña desaparición de Nancy Guthrie mientras estaba en su domicilio en Tucson, Arizona (Estados Unidos) durante la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero. Desde entonces, decenas de periodistas y equipos de televisión se han congregado en la tranquila zona residencial de la víctima, pues es madre de Savannah Guthrie, una de las presentadoras del popular programa matutino 'Today', en NBC News.

El FBI aún maneja la hipótesis de que la mujer de 84 años fue secuestrada en su domicilio. Aunque aún no hay muchos indicios de qué pudo pasar, las autoridades publicaron imágenes captadas por la cámara de seguridad de la puerta principal de la residencia de Guthrie en las que se ve a un enmascarado acercarse a la casa la noche de la desaparición. El individuo está "armado" y, aparentemente, se le ve manipular la cámara de la puerta de entrada del domicilio de la madre de la comunicadora durante varios segundos, antes de alejarse para arrancar plantas, las cuales usa para cubrir el lente.

El sospechoso lleva pasamontañas, una chaqueta con cremallera, guantes y una mochila. "Las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Kash Patel, director del FBI.



Surgen nuevas preguntas en caso de Nancy Guthrie

CNN explicó que aún hay muchas dudas en medio de la investigación, que las autoridades tratan de responder en el menor tiempo posible. Una de ellas es cómo el presunto secuestrado o secuestradores lograron llegar hasta la casa de Nancy Guthrie en plena noche, a través de una red de caminos sinuosos y de difícil acceso. "El sospechoso tendría que haber estudiado o estar familiarizado con la zona para poder navegar la telaraña de caminos", indicó un periodista del medio estadounidense.



Por otro lado, los investigadores están ampliando su solicitud de evidencia en video para fechas antes de la desaparición. Concretamente, se les está pidiendo a los vecinos de la mujer que aporten imágenes del 11 de enero, entre las 9 de la noche y las 12 a. m., casi tres semanas antes del presunto secuestro, con el fin de identificar algún sospechoso. También, están solicitando videos del 31 de enero, entre las 9:30 y las 11 a. m.



Aún no se conoce por qué piden estas fechas en particular. No obstante, las autoridades dijeron la semana pasada que la cámara del timbre situada en el exterior del domicilio de Nancy había sido desconectada a la 01:47 de la mañana del domingo 1 de febrero. El software detectó la presencia de una persona menos de media hora después, a las 02:12, pero no había ningún video disponible.

El FBI también indicó que la familia de la mujer había recibió una carta de rescate en la que se exigía el pago de una suma de dinero. Aunque una persona ya fue detenida como presunta sospechosa, medios estadounidenses informaron que, tras ser interrogada en relación con el rapto, fue liberada poco después.

Mientras tanto, la periodista Savannah Guthrie explicó el pasado lunes en Instagram que pensaba que su madre "seguía viva", pero que su familia había alcanzado "el momento de la desesperación". En un video, les pidió a los supuestos captores que la liberaran, teniendo en cuenta que está en un estado de salud delicado y no ha recibido sus medicinas.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

