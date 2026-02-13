Habrá elecciones "libres y justas" en Venezuela, según Delcy Rodríguez: ¿cuándo serían?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que el país caribeño tendrá "elecciones libres y justas", pero no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de comicios presidenciales. (Lea también: Trump afirma que visitará Venezuela y se reúne con militares que capturaron a Maduro)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Absolutamente, sí", respondió Rodríguez al ser preguntada por la posibilidad de que haya elecciones tras la captura y detención de Nicolás Maduro por parte de Washington hace mes y medio.

"Las elecciones están contempladas en la Constitución. Y celebrar elecciones libres y justas en Venezuela significa también tener un país libre y donde se pueda ejercer la justicia", apuntó Rodríguez, que añadió que el país debería quedar también "libre de sanciones" y del "acoso de la prensa internacional" para organizar esa votación.



La entrevista a NBC es la primera que concede la mandataria interina a un medio estadounidense tras la detención de Maduro. Delcy Rodríguez aseguró también que "el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país", pero no se pronunció al ser preguntada si las presidenciales podrían ser dentro de tres años, como ha sugerido el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante su visita a Venezuela esta semana.



La última cita ante las urnas, en 2024, fue denunciada como un fraude por la oposición y su resultado no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. El gobierno de entonces, presidido por Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York, enfrentó protestas masivas, en las cuales se detuvo a miles de manifestantes.

Publicidad

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha entregado el mando de la transición a la exvicepresidenta chavista y asegurado que está supervisando a su Ejecutivo.



Maduro es “el presidente legítimo”

Sin embargo, al ser preguntada por la influencia de Washington en la política que se está dictando desde Caracas, Delcy Rodríguez habló de la importancia de "desarrollar trabajo conjunto" y dijo que agradece el "nivel de cooperación" de la Casa Blanca.

La mandataria también aseguró que "sin duda alguna" Nicolás Maduro sigue siendo "el presidente legítimo de Venezuela" y defendió que tanto él como su esposa, Cilia Flores, son inocentes de los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que los acusan las autoridades estadounidenses.

Publicidad

Rodríguez mencionó los informes de la ONU que apuntan que Venezuela "no es relevante" en el tráfico de drogas hacia EE. UU., al contrario de lo que ha asegurado la Administración Trump, que acusó a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles.

A su vez, la mandataria consideró que esta discrepancia entre Caracas y Washington a cuenta del rol que pudieron jugar Maduro y Flores en supuestas redes de narcotráfico "no es en absoluto difícil" gracias "a la diplomacia, el diálogo político y energético" que está teniendo lugar entre ambos países en las últimas semanas.

Tras la captura de Maduro, ambas partes acordaron que EE. UU. comercializaría unos 50 millones de barriles de crudo del país caribeño y que enviaría los ingresos al Gobierno venezolano. El propio Chris Wright aseguró que la facturación por estas ventas de crudo ya superan los 1.000 millones de dólares y que la cifra podría quintuplicarse próximamente. (Lea también: Canciller dice que "es posible" que Delcy Rodríguez visite Colombia la próxima semana)



“Hay desinformación” sobre el régimen

"Muchas veces vemos poca claridad, veracidad, en lo que se dice de Venezuela", indicó la presidenta, en alusión a las acusaciones que pesan contra el régimen chavista.

"Hay desinformación al respecto", añadió Delcy Rodríguez, quien aseguró que entiende a Trump cuando se queja de "desinformación". (Lea también: ¿Delcy Rodríguez irá a EE. UU.? Esto dijo tras reunión con secretario de Energía de Trump)

Publicidad

El mandatario estadounidense aseguró, tras la captura de Maduro, que Estados Unidos iba a recuperar sus derechos como el país que ayudó a construir el sector petrolero venezolano durante décadas.

Rodríguez comentó al respecto que hubo un "cambio de modelo" y que su gobierno está revisando contratos del pasado para saber "quién debe qué a quién".

Publicidad

El tema de los prisioneros políticos "no ha estado en la agenda bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, ha sido una iniciativa de Venezuela", precisó. El régimen presentó una ley de amnistía que aún debe ser aprobada por la Asamblea nacional venezolana.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP