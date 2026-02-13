Capturan a una madre tras encontrar los cuerpos de dos bebés en el congelador de su casa

La madre de dos bebés encontrados muertos en un congelador, en el este de Francia, fue acusada y puesta en prisión preventiva, dijo un fiscal a la AFP el viernes 13 de febrero.

El fiscal Cedric Logelin dijo a la AFP que la mujer de 50 años fue acusada por la noche por delitos de muerte de menores de 15 años, un día después de ser arrestada en el suburbio de Boulogne-Billancourt, al oeste de París.

Se pidió que sea mantenida en detención, al tiempo que se ordenó la autopsia de los cuerpos de los bebés, indica la radio RTL. Nadie más ha sido acusado.



Su exesposo encontró uno de los cuerpos

El sombrío descubrimiento se produjo después de que la mujer, que tiene nueve hijos de tres padres diferentes, abandonara abruptamente el hogar familiar en la ciudad oriental de Aillevillers-et-Lyaumont en diciembre de 2025.



Dejó atrás a cuatro de sus hijos, de entre 14 y 20 años, a su padre y a un quinto hijo de otra relación.



La mujer fue localizada en las afueras de París, en el domicilio de otro de sus hijos, después de que su última pareja denunciara ante la policía el hallazgo macabro en el domicilio que compartían en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este del país.

El hombre, de 52 años, del que se había separado, encontró el cadáver de un primer niño en el congelador. Después de que dio la alarma a las autoridades, la policía descubrió un segundo cuerpo en el mismo congelador, envuelto en una bolsa.



¿Cómo ocultó los embarazos?

Las sospechas rápidamente se centraron en la madre. Detenida, la mujer confesó los hechos en dependencias policiales. Aseguró que había dado a luz a los dos niños entre 2011 y 2018, aunque no pudo decir exactamente cuándo nacieron.

Relató que los envolvió y los guardó en un congelador que tenían en el sótano de la casa que habitaban y que solo ella utilizaba. Según explicó a los investigadores, ocultó sus embarazos a su entorno familiar y amigos usando ropa holgada.

"Durante el interrogatorio, ella lloró muy frecuentemente y dijo que sentía pena por sus hijos y su familia", afirmó el fiscal.

Se realizará una autopsia para determinar las circunstancias exactas de la muerte de los dos bebés.

El alcalde Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, dijo estar conmocionado por el macabro hallazgo. "Es un pueblo pequeño de 1.500 habitantes. Estas noticias siempre piensas que suceden en otros sitios", comentó a AFP. "Estamos atónitos", añadió.

Sobre la pareja, Tramesel afirmó que "han vivido en el pueblo durante unos 20 años, pero no trabajan aquí" y son muy reservados.



Otros casos similares en Francia

En 2022 se descubrieron dos bebés recién nacidos en el congelador de la casa de una mujer en el sur de Francia. En 2015 se encontraron cinco cuerpos en un caso similar, en el que la madre fue condenada a ocho años de prisión. (Lea también: Arrestan a una madre después de hallar el cuerpo de su hijo de 3 años dentro de un congelador)

Otro caso que pasó a los anales legales franceses fue el de Véronique Courjault, quien recibió una sentencia de ocho años en 2009 por matar a tres de sus hijos recién nacidos.

