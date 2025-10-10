En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre es acusado de abusar de su hija en España: un colombiano está implicado

Hombre es acusado de abusar de su hija en España: un colombiano está implicado

Fue la mamá de la niña la que denunció al padre de la menor, tras descubrir los vejámenes de los que habría sido víctima su hija a manos de tres hombres.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Hombre es acusado de abusar de su hija en España: un colombiano está implicado
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad