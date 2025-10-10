Hombre es acusado de abusar de su hija en España: un colombiano está implicado

Un hombre boliviano, de 38 años, fue detenido en la ciudad de Madrid, España, por abusar sexualmente de su hija de 8 años en su propio domicilio, junto con otros dos hombres que compartían la vivienda, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24, para los que un juzgado de la capital ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras la detención de los tres hombres, un juzgado de Madrid decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para ellos por supuesto delito de agresión sexual. (Lea también: Condenan abusador sexual que conoció a sus víctimas en apps de citas: fingió su muerte para huir)



¿Cómo descubrieron los abusos?

Los arrestos tuvieron lugar el pasado sábado 4 de octubre, después de que la madre de la niña se percatara de la agresión sexual cuando llegó a su casa y llamara a la Policía de España, informaron este viernes 10 de octubre fuentes policiales.

Los agentes recibieron el aviso de la madre a primera hora de la mañana, que muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era la única vez que había tenido lugar un acto así.



La Policía se personó en la vivienda, situada en un barrio del sur de la capital, y facultativos del servicio de emergencias confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor de edad, por la que finalmente fueron detenidos los tres hombres, que se encontraban en el domicilio, y fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

Publicidad

En una de las habitaciones de la vivienda los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.



EFE