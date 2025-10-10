En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump reaccionó a Nobel de María Corina Machado: dijo que fue "muy amable" por dedicarle galardón

Trump reaccionó a Nobel de María Corina Machado: dijo que fue "muy amable" por dedicarle galardón

El presidente de los Estados Unidos agradeció la mención de la lideresa de la oposición venezolana y dijo que la mujer "necesita mucha ayuda" en su causa por el país sudamericano.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de oct, 2025
María Corina Machado (1).jpg
El presidente reconoció la labor de Machado. -
Fotos: AFP

