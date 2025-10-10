María Corina Machado envía contundente mensaje a Maduro tras ganar Nobel de Paz: "Váyase ya"

La lideresa de la oposición venezolana María Corina Machado dio recientemente un contundente mensaje contra Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela. Tras haber recibido el Premio Nobel de Paz, la mujer dio una entrevista al diario El País de España, en la que se refirió nuevamente a lo que vivió al momento de enterarse de la noticia y conversó sobre la situación del país sudamericano, en medio de la fuerte tensión que se presenta en el mar Caribe por la presencia de buques norteamericanos.

Machado es la primera mujer venezolana, y la segunda persona latinoamericana tras Juan Manuel Santos, en recibir este reconocimiento. En medio del júbilo y la emoción, la lideresa agradeció a los nacionales que se han opuesto al régimen del presidente Maduro y también nombró al presidente Donald Trump por, según ella, haberla respaldado en este proceso. "Nunca he necesitado en estos doce meses que alguien me pellizque como hoy lo estoy necesitando", dijo cuando se enteró del premio.

Sin embargo, uno de los comentarios que mayor trascendencia tuvo fue el que le envió al líder del oficialismo venezolano, Nicolás Maduro. En este, aseguró que su círculo cada vez se ha visto más reducido, y que además, por las presiones que se han presentado, el líder del régimen deberá aceptar los términos que se instauren en una eventual transición.



En el medio citado, Machado le pidió nuevamente la salida a Maduro, y lo culpó por la crítica situación política que se vive en mar latinoamericano desde que el gobierno de los Estados Unidos anunció un plan contra el narcotráfico en la región. Dijo que si maduro dejaba el cargo, Venezuela podría volver a tener paz. "Yo le digo a Maduro 'váyase ya, por la paz de Venezuela'", dijo la mujer.

Además, la opositora habló sobre las recientes traiciones que se estarían presentando en el cuadro oficialista. Las tildó de predecibles debido a que, según ella, muchas de las personas que antes acompañaban al mandatario venezolano se han dado cuenta que todo "se acabó" y que por su propio bien deberían "aceptar los términos de la transición".



"Yo creo que ya estamos viendo lo que era predecible: se traicionan, se engañan, se delatan. Siento que cada día que pasa, más y más de esos integrantes de ese círculo, cada vez más reducido, se dan cuenta que esto se acabó y que por su propio bien tienen que aceptar los términos de transición. El principal de todo lo que está pasando tiene un nombre y se llama Nicolás Maduro", agregó.



Otras declaraciones que ha dado María Corina Machado tras ganar premio Nobel de Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este viernes que el mayor homenaje a Alfred Nobel, el magnate sueco creador del Premio Nobel de la Paz, será garantizar la "transición a la democracia" en Venezuela, donde el antichavismo sostiene que hubo "fraude" en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

"El pueblo venezolano ha recibido este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel con inmensa emoción y renovada esperanza", dijo la exdiputada en un mensaje publicado en inglés en la red social X.

Machado sostuvo que el mayor homenaje a Alfred Nobel será también conquistar la "libertad" de Venezuela y así "lograr la paz". El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública en una protesta en Caracas el pasado 9 de enero, aceptó con "profunda gratitud" el galardón "en nombre del pueblo de Venezuela" y lo dedicó también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La líder opositora advirtió en un comunicado que los venezolanos han "sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación".

En ese sentido, escribió que "la maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que -aseveró- constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado". Este premio, según la opositora, es "un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar" su tarea que, como ya dijo este mismo viernes, es la de "conquistar la libertad" en la nación.

Los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Panamá, Francia, Colombia, Alemania, Portugal, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, han felicitado a Machado por recibir el Nobel.

