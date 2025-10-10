En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / María Corina Machado envía contundente mensaje a Maduro tras ganar Nobel de Paz: "Váyase ya"

María Corina Machado envía contundente mensaje a Maduro tras ganar Nobel de Paz: "Váyase ya"

La líder de la oposición venezolana, en una reciente entrevista dada al medio El País de España, habló sobre lo que se viene para el país sudamericano tras este reconocimiento.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
María Corina Machado.jpg
María Corina Machado y Nicolás Maduro. -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad