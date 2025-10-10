En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Uno de cada cinco habitantes en Estados Unidos es latino: este es el impacto para el país

Uno de cada cinco habitantes en Estados Unidos es latino: este es el impacto para el país

Un nuevo estudio revela que la población latina alcanzó los 68 millones en Estados Unidos, representando el 20% total del país, gracias a una tasa de crecimiento 5,8 veces superior a la de otros grupos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
¿Qué necesitan los colombianos y latinos que viven en Estados Unidos para obtener la Green card?
Siga estos pasos para conseguir su Green Card
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad