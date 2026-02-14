En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Fuerzas armadas de EE. UU. destruyen otra lancha en el mar Caribe: impactante video del operativo

Fuerzas armadas de EE. UU. destruyen otra lancha en el mar Caribe: impactante video del operativo

El operativo fue realizado por el Comando Sur de Estados Unidos quienes mataron tres personas tras destruir la lancha en la que se movilizaban y que presuntamente estaría relacionada con el narcotráfico.

Por: EFE
Actualizado: 14 de feb, 2026
Editado por: Mateo Medina Escobar
Fuerzas armadas de EE. UU. destruyen otra lancha en el mar Caribe: impactante video del operativo
En el ataque de las fuerzas estadounidenses mataron a tres personas.
Comando Sur de EE. UU.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este viernes 13 de febrero otra lancha supuestamente vinculada a estructuras del narcotráfico en el mar Caribe, cerca de Venezuela. De acuerdo con el reporte, tres tripulantes fueron asesinados durante el operativo. La operación militar fue realizada en una ruta que el Comando Sur identificó como utilizada usualmente por el crimen organizado en aguas internacionales del Caribe, de acuerdo con una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea "Laza del Sur" suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad. Durante esta semana, el Comando Sur, bajo las órdenes del nuevo comandante de la fuerza, Francis Donovan, realizó tres ataques, intensificando sus operativos en la zona.

"El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", se lee en el comunicado de la fuerza estadounidense.

Los ataques cerca de Venezuela a supuestos botes ligados al narcotráfico persisten pese a que Estados Unidos ha dado su visto bueno al Gobierno interino de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Venezuela. La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

EE. UU. y Colombia destruyeron narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

En una demostración de fuerza tras la reciente diplomacia de alto nivel, el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó hoy la ejecución de una exitosa operación conjunta con las autoridades de Colombia que resultó en la intercepción y destrucción de un semisumergible cargado de estupefacientes.

A través de un comunicado en la red social X, el gobierno estadounidense reveló que el operativo permitió la incautación de 10 toneladas de cocaína. Según estimaciones oficiales, el cargamento tiene un valor en el mercado ilegal de 410 millones de dólares, lo que representa un golpe financiero masivo para las estructuras transnacionales del tráfico de drogas. Durante la intercepción del narcosubmarino, las fuerzas de seguridad lograron la captura de cuatro individuos, quienes se encontraban a bordo de la embarcación y ahora quedaron a disposición de las autoridades competentes.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

