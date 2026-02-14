Caso Nancy Guthrie: hallan nueva muestra de ADN en propiedad de madre de periodista desaparecida

Las autoridades del Condado de Pima, que abarca la ciudad de Tucson, Arizona, informaron este viernes que se encontró ADN que no corresponde a Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie, ni a personas en contacto cercano con ella en su propiedad. Según el Departamento del policía local, los investigadores trabajan para determinar a quién pertenece el material genético, aunque no revelaron el lugar exacto donde fue hallado.

ADN desconocido hallado en propiedad de Nancy Guthrie

El hallazgo surge en medio de la investigación en curso, en la que el departamento continúa recabando pruebas, incluyendo videos que podrían estar relacionados con el secuestro de Nancy Guthrie. Las autoridades indicaron que enviarán un mensaje adicional a los residentes del vecindario de Guthrie a través de la aplicación Neighbors (vecinos) para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad.

Asimismo, el equipo de mantenimiento de piscinas fue visto hoy en la casa de Guthrie, según confirmó el gerente general de la empresa, Ken Kingan. Se trata de la primera visita de la compañía a la propiedad, realizada a petición de la familia, y con la presencia del Departamento del Sheriff durante el servicio. Las investigaciones siguen abiertas mientras las autoridades intentan establecer si el ADN encontrado tiene relación con el caso y buscan más pistas que permitan esclarecer los hechos.



Liberan al único sospechoso por la desaparición de Nancy Guthrie

El director del FBI, Kash Patel, ha afirmado que la agencia está investigando a "personas de interés" en este caso, mientras la madre de la periodista sigue en paradero desconocido. El avance en el misterioso suceso se produjo tras la publicación de las primeras imágenes de vigilancia, que mostraban a una persona enmascarada acercándose a la puerta principal de la vivienda de Guthrie, mientras los investigadores continuaban las labores de búsqueda en el vecindario.



Las autoridades liberaron el miércoles a la persona que habían detenido para interrogarla sobre la desaparición. La persona, que fue detenida después de que el FBI difundiera varios videos de vigilancia del exterior de la vivienda de Guthrie, ha sido liberada en Río Rico, a unos 96 kilómetros al sur de Tucson (Arizona), según informó la emisora KNXV, afiliada de CNN. (Le puede interesar: Apareció DJ Dever, artista cartagenero que estaba desaparecido: esto confirmó Policía de Cartagena).

El pasado lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcoin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer. Guthrie fue vista por última vez por sus familiares en la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 9:48 de la noche y se cerró dos minutos después.

En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1:47 a. m., la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2:12, un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 2:28, la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

