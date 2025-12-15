Mujer dice que estuvo muerta durante 7 minutos por estrés laboral: "Solo tengo 22 años"

Una mujer de 22 años asegura que estuvo muerta durante siete minutos, luego de sufrir un paro cardíaco a causa del estrés laboral. Por fortuna, los hechos ocurrieron cuando la joven estaba acompañada por su familia, su papá tuvo una reacción rápida que permitió salvarle la vida.

Luego de pasar algunos días en el médico, Courtney Stocks fue diagnosticada con una rara condición, la cual aparentemente se agravó por el estrés laboral.



¿Qué fue lo que le ocurrió?

La mujer de Derbyshire, Inglaterra, administra su propio negocio como peluquera canina, algo que a sus 22 años le provocaba muchos episodios de ansiedad y estrés. "Soy una persona bastante estresada. Todas las pequeñas cosas me superaban", señaló en diálogo con The Sun, a pesar de ello, añadió que el episodio "fue un shock bastante grande, especialmente porque solo tengo 22 años y estoy en forma y saludable".

Courtney señaló que antes del episodio, solía enfrentar palpitaciones cardíacas y mareos extraños, pero todo le parecía pasajero a causa de días complicados y difíciles. "Tenía palpitaciones de vez en cuando, pero lo atribuí a la ansiedad, aunque obviamente era una señal. Me mareaba bastante, sobre todo en la ducha, y tenía que ponerme la ducha fría".



Todos esos síntomas, según contó, empezaron a suceder con más frecuencia antes de que se desplomara en el jardín de su casa. Eso ocurrió un 16 de noviembre, cuando sus padres acudieron a visitarla a su casa. Por fortuna, Chris Watchorn, su padre, reaccionó rápidamente al verla en el suelo y empezó a realizarle RCP.



El hombre de 40 años logró rescatar a su hija, quien duró siete minutos sin reaccionar. "Me desmayé por completo, me quedé inconsciente. Estuve muerta durante siete minutos", detalló. Luego de esto, la mujer de 22 años fue trasladada inmediatamente a un centro médico y pasó cuatro días internada en una unidad de cuidados intensivos.

Después de esos días difíciles, Courtney empezó a mostrar mejoría, por lo que fue trasladada a la sala de cardiología, allí le hicieron varios exámenes para determinar el motivo de su afección cardíaca. Los médicos le dijeron que tenía una afección conocida como disyunción del anillo mitral (DAM), una anomalía estructural en el corazón que puede causar un paro cardíaco repentino, como en efecto le pasó.

Los médicos le explicaron a la mujer que es una condición con la que nació, por lo que eventualmente iba a tener un paro cardíaco en algún momento de su vida; sin embargo, le dijeron que "el estrés lo provocó antes". Para evitar una situación similar, le implantaron un desfibrilador. "Nunca hubiera imaginado que fuera algo tan grave. No estaría aquí sin mi padre. Habría muerto", agregó.

A raíz de esto, Courtney tuvo que abandonar su negocio y actualmente no está trabajando, por lo que su novio Ellie Powers, también de 22 años, ha hecho una página para recaudar fondos que los ayuden a cubrir los gastos de manutención de la joven en medio de esta situación.

Courtney, por su parte, ha reflexionado sobre su situación de salud y se ha obligado a sí misma a estar más atenta a las señales de su cuerpo que a su trabajo. Además, también aprendió que muchas veces todo puede cambiar aunque seas una persona saludable y en forma.

Ahora utiliza su historia para inspirar a otros a no ignorar a su cuerpo. "Si tienes alguna señal que te haga pensar que algo podría estar mal, simplemente no lo ignores, incluso si eres la persona más sana y en mejor forma física", es su mensaje ahora.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL