MUNDO  / Mujer dice que estuvo muerta durante 7 minutos por estrés laboral: "Solo tengo 22 años"

Mujer dice que estuvo muerta durante 7 minutos por estrés laboral: "Solo tengo 22 años"

"Nunca hubiera imaginado que fuera algo tan grave", señaló la mujer que ignoró algunas señales de alerta por no descuidar su trabajo.

Por: María Paula González
Actualizado: 15 de dic, 2025
Mujer que murió por 7 minutos
Courtney Stocks descubrió que tenía una rara condición cardíaca tras 'morir' por siete minutos -
Foto: The Sun

