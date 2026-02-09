"Resisto porque mi padre resiste": el relato del hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa, denunció este lunes que él y su familia desconocen el paradero de su padre luego de que hombres no identificados se lo llevaran durante la noche del domingo y de que la Fiscalía de ese país anunció que solicitó la revocación de la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario, aunque Ramón señala que no les han notificado ese traslado a su casa en Maracaibo, capital del estado Zulia. En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Ramón Guanipa relató el drama que vive su familia por la recaptura de su padre e hizo una serie de denuncias sobre el régimen chavista.

Juan Pablo Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a la líder opositora María Corina Machado. Luego de esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y, horas después, volvió a ser detenido. Ramón Guanipa indicó que alrededor de las 11:45 p.m. hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

Machado había denunciado en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se habían llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.



La Fiscalía venezolana informó este lunes, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa" por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales. La institución declaró que pidió que el exdiputado pase "a un régimen de detención domiciliaria".



Lo que dijo Ramón Guanipa

En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Ramón Guanipa afirmó: "Cuando tú vives en un régimen dictatorial, lo que más les molesta es que tú estés en contra de ellos (...) Las ideas como la libertad son groserías para ellos, más cuando vienen de un preso político, más cuando vienen de una persona que ellos trataron de quebrar y no pudieron (...). Para ellos es ofensivo que mi padre haya salido con ese espíritu combativo que lo caracteriza, y al mismo tiempo es ofensivo que haya declarado, porque hay algunos presos políticos que salen con la medida explícita de no poder declarar, de no poder emitir ni declaraciones ni entrevistas".



El hijo del líder opositor, quien tiene 29 años y estudia psciología, recalcó que su padre no tiene una orden ese sentido. "Mi padre tenía una medida de no salir del país, o sea, prohibición de salida del país y de régimen de presentación cada 30 días. Serán las únicas medidas que tenía en la boleta de excarcelación. Entonces, si no es por el tema político, entonces vámonos a lo judicial. ¿Dónde dice que él no puede hablar? Tampoco lo dice".

Y denunció que, por eso, atribuyen lo ocurrido a un "secuestro", por lo que "exigimos, además, fe de vida, que se diga dónde está, que se esclarezca la situación y, además, que lo libere, porque no cometió ningún delito y no violó ninguna medida".

El de Ramón es un relato conmovedor. Y afirmó que es el soporte emocional de su familia. "Yo soy un hijo de preso político que tiene que encargarse de cuatro hermanos pequeños. Tengo que encargarme de mi propia hija, tengo que vivir el secuestro de mi padre y vivir el luto por (la muerte de) mi madre y ahora tengo que volver a vivir el secuestro de mi padre de nuevo".

Y agregó: "Yo resisto porque mi padre resiste. Mi padre es un hombre que, más allá de partidos delineamientos, es un hombre que ha sido consecuente con lo que ha dicho. Mi padre ha dicho que se va a arriesgar y se arriesgó. Es uno de los pocos presos políticos que recapturan incluso el mismo día". Fue tajante al afirmar: "esto no es una democracia nosotros seguimos en dictadura".

El abogado de Guanipa, Joel García, criticó que la Fiscalía no identifique en su comunicado qué condición incumplió el dirigente político, cuándo ocurrió ni cómo se verificó. "Declarar ante medios o acompañar a familiares no viola ninguna medida cautelar, porque el tribunal no impuso restricciones de expresión, reunión o participación pública. Convertir derechos constitucionales en 'incumplimientos' es jurídicamente improcedente", subrayó el abogado en una publicación en X.

