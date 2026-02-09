Príncipes de Gales, Guillermo y Kate, hablan por primera vez del caso Epstein que vincula a Andrés

Los príncipes de Gales, Guillermo, heredero de la corona británica, y su esposa Kate se mostraron "profundamente preocupados" por las últimas revelaciones del caso relacionado con Jeffrey Epstein que implican a su tío, el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, informó el lunes 9 de febrero el Palacio de Kensington.

"El príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones", señaló el palacio en un comunicado. El texto añade que "sus pensamientos (de los príncipes) siguen centrados en las víctimas" del fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Estos son los primeros comentarios de los príncipes de Gales sobre el escándalo, desde la última publicación de los archivos relacionados con Epstein hace más de una semana.



¿Qué es lo nuevo sobre el expríncipe Andrés?

Pudo haber transmitido al delincuente sexual Jeffrey Epstein información potencialmente confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Policía británica indicó que está "examinando" estas sospechas. (Lea también: Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se negó a responder preguntas al Congreso y puso condición)



En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como ‘The Duke’, envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur. Lo hizo cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época.



En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles al delincuente sexual sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

Andrew Mountbatten-Windsor fue desposeído en octubre de todos sus títulos reales por su hermano mayor, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein.

En un comunicado enviado a AFP, la policía regional de Windsor confirmó estar "examinando la información de acuerdo con nuestros procedimientos habituales".

El hermano del rey fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, antes de dimitir debido a críticas sobre sus gastos y su manera de desempeñar el cargo.

Fue acusado de agresiones sexuales por Virginia Giuffre, principal testigo de cargo del caso Epstein, cuando la mujer era menor de edad, acusaciones que siempre ha negado. (Lea también: Investigan muerte de mujer que acusó al príncipe Andrés y a Jeffrey Epstein de abuso sexual)

En nuevas fotos, en el marco de los archivos Epstein, publicadas a finales de enero, el expríncipe aparece con otra mujer, lo que ha vuelto a alimentar las sospechas contra él. En las instantáneas se ve al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro ha sido censurado.

Por otra parte, también han salido a la luz correos electrónicos en los que se invitaba a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en "privado".

Andrés dejó esta semana su lujosa residencia ubicada en el dominio real de Windsor, al oeste de Londres, para mudarse, por orden del rey, a la propiedad privada del soberano en Sandringham, en Norfolk, al noroeste de la capital.



Abucheos contra el rey Carlos

"¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?", le gritó un hombre cuando el monarca bajó del tren en la estación de Clitheroe, en el condado de Lancahsire, tras lo cual se escuchó con claridad el abucheo de parte de la gente. Otras personas reunidas en el lugar desplegaron banderas británicas y saludaron con entusiasmo al monarca, a los que también respondió con un saludo antes de meterse rápidamente en su automóvil oficial.

No es la primera vez que el rey se enfrenta a actos de protesta -en dos ocasiones le arrojaron huevos-, pero no había sucedido tras la revelación de los vínculos estrechos y sostenidos en el tiempo del ahora expríncipe Andrés con Epstein, que han copado varios días las portadas de la prensa británica.

Entretanto, Guillermo inicia el lunes una visita oficial de tres días a Arabia Saudita con una reunión prevista con el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, cuando Reino Unido intenta reforzar sus relaciones comerciales, energéticas y de defensa con la monarquía del Golfo.

El heredero de la corona británica, cada vez más presente en la escena internacional, llegará el lunes por la noche a Riad para un desplazamiento que debe celebrar "los lazos comerciales, energéticos y de inversión" entre ambos países, según el Palacio de Kensington.

