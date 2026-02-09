Niña de 10 años creyó que ICE la llevaría al colegio, pero acabó en un centro de detención

Cuando todavía no amanecía y la nieve cubría las calles de un suburbio de Minneapolis, Elizabeth Zuna Caisaguano, de 10 años, salió de su casa junto a su madre, como lo hacía cada mañana, para dirigirse a la parada del autobús escolar el pasado 6 de enero. Eran cerca de las 6:10 a. m. y el trayecto era parte de su rutina diaria; sin embargo, la escena cambió cuando varios vehículos oficiales rodearon el automóvil en el que viajaban.

Elizabeth, que pensó que sería llevada a la escuela, llamó a su padre de inmediato desde el auto para decirle que ICE las había detenido. Según él, la niña pensó que los agentes simplemente la llevarían a la escuela. "Me dijo: 'ICE me va a llevar a la escuela'. Así que pensé: 'Bueno, la llevarán a la escuela', y colgamos", indicó el padre de la menor a CNN. Horas después, la familia descubriría que Elizabeth y su madre habían sido detenidas y trasladadas en avión a un centro de detención migratoria ubicado en Dilley, Texas, a casi 1.900 kilómetros de distancia.

La detención de Elizabeth fue la primera registrada en el distrito escolar de Columbia Heights, en las afueras de Minneapolis. Y ahora, tras pasar casi un mes en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, tanto la niña de 10 años como su madre fueron liberadas y regresaron a Minnesota. Las razones de su liberación no fueron detalladas por las autoridades federales y la familia pidió privacidad para retomar su vida cotidiana mientras continúa el proceso legal relacionado con su estatus migratorio.



"ICE me va a llevar a la escuela"

La menor, identificada como Elizabeth Zuna Caisaguano, y su madre, Rosa, fueron interceptada por agentes de ICE cuando se dirigía a una escuela primaria. Durante el arresto, la niña logró comunicarse con su padre para avisarle que agentes federales los estaban llevando y su desaparición repentina encendió las alarmas en la escuela primaria Highland, donde Elizabeth cursa estudios desde el jardín infantil.



Ese mismo día, su padre llegó temprano al colegio con la esperanza de encontrarla allí. El personal educativo también aguardó, creyendo que el vehículo oficial podría aparecer en cualquier momento. Nunca llegó. Fue solo en la tarde cuando el distrito escolar confirmó que la niña y su madre ya no se encontraban en Minnesota.



"Esa mañana fueron horas de llamadas telefónicas e intentos desesperados para localizar a la niña. Hicimos todo lo posible para mantener calmado al padre de Elizabeth y le permitimos quedarse en la escuela mientras buscábamos respuestas. Esa misma tarde, nos enteramos de que Elizabeth y su madre ya habían sido llevadas a Texas", indicó Tracy Xiong.

Durante las semanas siguientes, al menos cinco niños más del mismo distrito escolar fueron trasladados al mismo centro de detención en Texas, algunos de ellos tras acompañar a sus padres a citas rutinarias con inmigración. En uno de los casos, dos estudiantes de primaria reconocieron a una compañera de escuela dentro de las instalaciones del centro, sin que el colegio supiera previamente que ella había sido detenida.

Tras el polémico caso de Elizabeth y su madre, el Departamento de Seguridad Nacional negó que exista una política dirigida a detener niños o intervenir en entornos escolares. En un comunicado, aseguró que a los padres "se les pregunta si desean ser deportados con sus hijos o si ICE coloca a los niños con una persona de confianza designada por los padres". Las autoridades indicaron que buscan mantener a las familias unidas cuando no hay un adulto de confianza disponible para hacerse cargo de los niños.



DHS aseguró que la madre de la pequeña tenía orden de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que afirmó que la madre de Elizabeth es una inmigrante de Ecuador con una orden final de deportación, lo que implica que ya habría recibido todas las instancias de revisión y que su caso se encontraba cerrado en esa etapa. La familia había apelado esa decisión y el proceso seguía en curso.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes detuvieron a la madre durante una parada vehicular y, al darse cuenta de que había una menor en el auto, permitieron que realizara llamadas para buscar a un adulto que pudiera hacerse cargo de la niña. El DHS señaló que, al no encontrar a una persona de confianza que aceptara la responsabilidad, los agentes decidieron mantener a la familia junta "por el bienestar de la menor".

Elizabeth nació en una zona rural de Ecuador, y sus padres decidieron emigrar tras denunciar situaciones de violencia, inseguridad y falta de oportunidades. En Minnesota, la niña de 10 años se destacó por su buen desempeño académico y por expresar, con frecuencia, su deseo de convertirse en médica. Durante el traslado a Texas, según personas cercanas a la familia, la menor manifestó temor de ser enviada de regreso a su país y de no poder continuar con sus estudios.

