Definen fecha en la que se conocerá si Zulma Guzmán, sospechosa en caso talio, regresa a Colombia

Zulma Guzmán, sospechosa de la muerte de dos niñas envenenadas con talio en Colombia, compareció este lunes 9 de febrero ante la justicia de Reino Unido. El tribunal definió cuándo será la audiencia definitiva en la que se conocerá si será extraditada o no.

La mujer, presa en la cárcel de Bronzefield, asistió a través de una videoconferencia a la diligencia adelantada en la Corte de Westminster a las 5:20 de la mañana (hora colombiana).

La audiencia duró poco más de 15 minutos y allí Zulma Guzmán volvió al banquillo de los acusados.



¿Por qué investigan a Zulma Guzmán?

La Fiscalía General de la Nación investiga lo que sería un macabro plan criminal donde unas frambuesas con chocolate habrían sido usadas para administrar uno de los venenos más letales y silenciosos del planeta: el talio. (Lea también: Revelan presunta amenaza previa a envenenamiento en investigación del caso talio: “Lo vamos a matar”)



Dos menores de 13 años fallecieron en abril de 2025 en Bogotá tras comer la fruta.



El uso del talio ha desconcertado a la comunidad médica colombiana por su rareza y extrema toxicidad. El doctor Camilo Uribe, una de las máximas autoridades en toxicología clínica en el país, describe esta sustancia como el "veneno de los venenos".

"El talio es muy liposoluble... se deposita, se pega en el tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo", explica Uribe, señalando que sus efectos pueden ser devastadores antes de ser detectados.

Según los expertos, el talio es inodoro e insípido, lo que lo hace imposible de percibir para las víctimas. Los síntomas iniciales suelen confundirse con una intoxicación alimentaria común: náuseas, vómito y dolor abdominal. No obstante, la segunda fase es aterradora. Produce una lesión neurológica que genera un dolor insoportable, pérdida de fuerza y, finalmente, una parálisis respiratoria fulminante. En Colombia, este metal está prohibido desde la década de 1970, lo que aumenta el misterio sobre cómo la sospechosa obtuvo tal cantidad de la sustancia.

El seguimiento de la sospechosa hasta Londres

La Fiscalía ha centrado su atención en Zulma Guzmán Castro, quien sostuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. La esposa del empresario también falleció por las mismas causas meses antes.

Las pruebas recolectadas sugieren que Guzmán Castro fue quien envió el paquete de dulces impregnados con dosis letales de talio a la casa de la familia. El doctor Uribe destaca que los niveles detectados en las víctimas eran "supremamente elevados", superando incluso la capacidad de medición de las máquinas de laboratorio. (Lea también: Nueva pista en caso de Zulma Guzmán: habló domiciliario que entregó frambuesas con talio a menores)

El juez 13 de control de garantías de Bogotá libró una orden de captura contra Zulma Guzmán. Con la circular roja activa, las autoridades de 195 países buscaban a la mujer que, finalmente, fue detenida en Europa.

Cuando intentaba huir de las autoridades se lanzó al río Támesis. La rescataron y tras recuperarse y ser dada de alta fue detenida.



Hasta noviembre se sabrá si la extraditan a Colombia

Este lunes, la colombiana acudió a una cita a la que, hasta concretarse su situación judicial, deberá cumplir cada 28 días.

Zulma Guzman solo intervino dos veces en la audiencia: la primera, para confirmar su identidad, y al final solo para decir gracias.

El 19 de junio su defensa presentará las evidencias de por qué ella no desea ser extraditada y del 2 al 6 de noviembre será la semana crucial al definirse si es o no enviada a Colombia.

El proceso de extradición podría prolongarse si el juez encargado del caso pide más días o semanas para decidir su futuro.

Si la determinación que se tome en noviembre es positiva, Zulma Guzmán puede acogerse a un recurso de apelación, lo cual dilataría por lo menos 6 meses más un proceso que tiene la lupa puesta en ambos países.

